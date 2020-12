FDA dopuściło do spożycia wieprzowinę modyfikowaną genetycznie. Jest pozbawiona czynników potencjalnie alergicznych

Mięso z tych świń ma być bezpieczne do spożycia, a narządy i tkanki mają być bezpieczne do wykorzystania w przeszczepach oraz innych zastosowań biomedycznych. Produkt końcowy ma być wolny od alfa-galu, cukru znajdującego się na powierzchni komórek zwierzęcych, który powoduje reakcje alergiczne, najczęściej po ukąszeniach kleszczy.

Genetycznie zmodyfikowana świnia „ogromnym kamieniem milowym”

Komisarz FDA dr Stephen Hahn opisał produkt jako „ogromny kamień milowy w dziedzinie innowacji naukowych”.

Producentem tej odmiany świń nazywanych GalSafe jest spółka wydzielona ze spółki macierzystej, która w 1996 roku sklonowała słynną owcę Dolly. Z produktów wytworzonych z organizmów tych świń mogą bezpiecznie korzystać osoby z zespołem alfa-gal, w tym z heparyny rozrzedzającej krew wytwarzanej z jelit wieprzowych. Możliwe są także bezpieczne przeszczepy tkanek lub organów.

Świnie GalSafe przeszły badania bezpieczeństwa fazy 1, w których wykorzystano ich skórę do przeszczepów w celu leczenia poparzeń. Producent chce ponowić badanie w Massachusetts General Hospital.

Problematyczne kleszcze Lone Star w Stanach Zjednoczonych po ukąszeniu ofiary przenoszą cukier alfa-gal do jej organizmu, co u niektórych osób wywołuje reakcję immunologiczną i reakcje alergiczne od łagodnych do ciężkich. Okazało się, że cukier ten znajduje się w czerwonym mięsie.

To nie pierwszy taki produkt

FDA jak dotąd dopuściła do obrotu tylko kilka zwierząt zmodyfikowanych genetycznie, a jedynym takim zwierzęciem, które można spożyć, jest łosoś. Po przeglądzie toksykologicznym mięso z modyfikowanych świń okazało się zdatne do spożycia. W 2009 roku FDA dopuściła do użytku antykoagulant stosowany w zapobieganiu zakrzepom krwi u pacjentów z rzadką chorobą zwaną dziedzicznym niedoborem antytrombiny. Produkt wytwarzany jest z mleka zmodyfikowanych genetycznie kóz.

Wprowadzono także na rynek środki lecznicze wytwarzane z jaj kur poddanych inżynierii genetycznej. Obecnie są używane w leczeniu osób z rzadkim niedoborem białka. Inny tego rodzaju produkt jest wytwarzany z mleka zmodyfikowanych genetycznie królików i stosuje się go w leczeniu jednej z postaci hemofilii.

