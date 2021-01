Silikonowe maty do pieczenia – hit czy kit? Rozwiewamy wątpliwości

Jeżeli istnieje cokolwiek, co może skutecznie zakłócić delektowanie się pysznym domowym posiłkiem, z pewnością jest to ciążące nad nami widmo stosu naczyń do późniejszego wyczyszczenia. Dlatego wielu domowych szefów kuchni szuka drogi na skróty w zakresie organizacji pracy zwłaszcza, jeśli mowa o zmywaniu naczyń. Jednym z takich ułatwień jest zastosowanie silikonowej maty do pieczenia.

Silikonowe maty do pieczenia to znaczące ułatwienie

Zapytasz zapewne, czym właściwie sa silikonowe maty do pieczenia? Pomyśl o nich jako o przyjaznym dla środowiska zamienniku folii aluminiowej i pergaminowego papieru. Można je dostać w każdym sklepie z akcesoriami kuchennymi. Zasadniczo jest to nieprzywierająca silikonowa powierzchnia do pieczenia, w formie dużego prostokąta, który będzie pasował do większości standardowych blach w naszych piekarnikach. Taką matę można wykorzystać do pieczenia ciastek, warzyw lub łososia bez martwienia się, że jedzenie przywrze do blachy lub pod wpływem naturalnych soków przemoczy papier.

Jeżeli szczerze nie przepadasz za zmywaniem naczyń, zapewne lubisz wykładać blachy pergaminem lub folią aluminiową, aby proces pieczenia przebiegał w znacznie mniej bałaganiarskiej atmosferze. Papier czy folia aluminiowa pozwalają na zdecydowanie łatwiejsze pozbycie się pozostałości po pieczeniu w czasie zmywania naczyń. Ale korzystanie z takich środków oznacza ponadto, że produkujesz dużo śmieci z pergaminu i folii, co oczywiście nie jest dobre dla planety. Z kolei maty zapobiegają przywieraniu rzeczy do blachy i chronią je przed spalanym tłuszczem.

Korzystanie z silikonowej maty na co dzień

Silikonowe maty są przeznaczone do wielokrotnego użytku. Można je bezpiecznie umyć, niezależnie od tego, czy wybierzesz ręczne czyszczenie, czy umieszczenie maty w zmywarce.

Silikonowa mata do pieczenia jest bardzo dobrym pomysłem i znaczącym ułatwieniem, ale warto zaopatrzyć się w większą liczbę sztuk. Możesz na przykład zakupić osobną silikonową matę do pieczenia wytrawnych potraw i jedną do pieczenia słodkich przekąsek, aby dane smaki nie przenosiły się na dania, którymi nie powinny się charakteryzować. Przecież ostatnią rzeczą, jakiej byś chciał jest to, aby ciasteczka z kawałkami czekolady zaczęły smakować jak piersi z kurczaka w sosie czosnkowym, prawda?

Maty są przeznaczone nie tylko do dużych blach. Można znaleźć maty o innych rozmiarach dostosowanych do okrągłych foremek do ciasta, foremek na muffinki i nie tylko.

