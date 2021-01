Pasożyt znaleziony w niedogotowanym mięsie związany z ryzykiem glejaka

Toxoplasma gondii (T. gondii) to powszechny pasożyt, który występuje często w zanieczyszczonej wodzie i niedogotowanym mięsie. Według badań od 20 do 50% światowej populacji zostało narażone na działanie pasożyta. Gdy znajdzie się w ludzkim organizmie, może on tworzyć cysty w mózgu i zapalny związany. Czym to grozi? Naukowcy roztaczają przed nami bardzo niepokojącą wizję.

Pasożyty powiązane z glejakami

Zespół naukowców zbadał powiązania między przeciwciałami dla T. gondii w próbkach krwi a ryzykiem glejaka u dwóch grup osób. W badaniu wzięło udział ponad 750 osób: 111 zapisanych do American Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort i 646 z Norweskiego Rejestru Nowotworów. Badacze w obu grupach zaobserwowali sugestywny związek między seropozytywnością w kierunku przeciwciał T. gondii a ryzykiem glejaka. Asocjacje dotyczące glejaka były silniejsze u osób z wyższym poziomem przeciwciał T. gondii.

Czym jest glejak?

Glejaki stanowią 80% złośliwych guzów mózgu. Najczęstszym podtypem są glejaki wielopostaciowe. Mają one pięcioletni względny wskaźnik przeżycia wynoszący tylko 5%. „Odkrycia sugerują, że osoby z wyższą ekspozycją na pasożyta T. gondii są bardziej narażone na rozwój glejaka. Należy jednak zauważyć, że bezwzględne ryzyko rozpoznania glejaka pozostaje niskie, a odkrycia te należy powtórzyć w większej i bardziej zróżnicowanej grupie osób” – wyjasniła jedna z głównych badaczek, Anny Coghill z wydziału epidemiologii raka w H. Lee Moffit Cancer Center and Research Institute na Florydzie.

