5 prostych sposobów na sprawdzenie, czy jajko jest świeże

Jajka nadają się do jedzenia przez parę tygodni. Ale w razie wątpliwości masz do wyboru kilka metod, których możesz użyć, aby określić, czy kupione jakiś czas temu jajka są jeszcze dobre, czy już nie.

Jednym z najłatwiejszych sposobów na zweryfikowanie tego, czy jajka wciąż nadają się do spożycia, jest sprawdzenie daty na opakowaniu. Ale jeśli wyrzucisz jajka z lodówki, gdy tylko nadejdzie ta data, prawdopodobnie właśnie wyrzuciłeś w błoto trochę grosza. Te jajka prawdopodobnie wciąż można zjeść.

Data oznaczona „najlepiej spożyć przed” wskazuje, jak długo sklep może mieć te jajka w sprzedaży. Niekoniecznie oznacza, że jajka się zepsuły.

Z drugiej strony data ważności oznacza datę, po której jaja są uważane za mniej niż świeże. I chociaż jakość jajka może zacząć spadać po określonym terminie, nadal może być dobre do jedzenia przez kilka tygodni, zwłaszcza jeśli zostało schłodzone. Trzymanie jajka w lodówce pozwala zachować dobrą jakość i zapobiega rozwojowi bakterii.

Jeśli jednak data nadrukowana na opakowaniu należy już do przeszłości, może być konieczne zastosowanie innej metody, aby stwierdzić, czy jajko jest odpowiednie do spożycia, czy nie.

Powąchaj jajko

Ten test jest najstarszą, najprostszą i najbardziej niezawodną metodą stwierdzenia, czy jajko się zepsuło.

Jajka, które się zepsuły, będą wydzielać niepowtarzalny zapach, niezależnie od tego, czy są surowe, czy ugotowane.

Jeśli nie jesteś w stanie określić stanu jajka po powąchaniu skorupki, rozbij je na czysty talerz lub do miski i powąchaj. W przypadku nieprzyjemnego zapachu wyrzuć jajko i umyj naczynie gorącą wodą z płynem przed ponownym użyciem.

Jeśli z kolei jajko pachnie normalnie, to znak, że wciąż można je zjeść.

Dokładnie obejrzyj jajko

Oczy są kolejnym po nosie cennym narzędziem mogącym posłużyć do określenia, czy jajko jest świeże, czy nie.

Gdy jajko jest nadal w skorupce, sprawdź, czy nie jest ona popękana, oślizła lub jakby pokryta warstewką pudru. Pęknięcia mogą wskazywać na obecność bakterii, a pudrowy wygląd skorupy może wskazywać na pleśń.

Jeśli skorupka wygląda na ą i nieuszkodzoną, przed spożyciem wbij jajko do czystej, białej miski lub talerza. Poszukaj wszelkich różowych, niebieskich, zielonych lub czarnych przebarwień w żółtku lub białku, ponieważ mogą one wskazywać na rozwój bakterii.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek przebarwienia, wyrzuć jajko i umyj miskę gorącą wodą z płynem przed sprawdzeniem kolejnego jajka.

Możesz również zobaczyć, czy białka lub żółtka jajka straciły swoją gęstość i są rzadkie. Pokazuje to, że jajko jest stare i jego jakość się pogorszyła. Ale to niekoniecznie musi oznaczać, że się zepsuło i nadal może być dobre do spożycia.

Przeprowadź test pływaka

Ten test jest jedną z najpopularniejszych metod sprawdzania, czy jajko jest świeże, czy nie. Jest to również powszechna metoda określania wieku zapłodnionego jajka.

Aby wykonać taki test, delikatnie włóż jajko do miski lub wiaderka z wodą. Jeśli jajko tonie, jest świeże. Jeśli przechyla się do góry lub pływa przy powierzchni, jego świeżość minęła bezpowrotnie. Dzieje się tak, ponieważ wraz ze starzeniem się jajka mała kieszeń powietrzna obecna wewnątrz jajka rośnie, gdy woda jest uwalniana i zastępowana powietrzem. Jeśli kieszeń powietrzna stanie się wystarczająco duża, jajko może się unosić.

Chociaż ta metoda może ci powiedzieć, czy jajko jest świeże czy stare, nie mówi ci, czy jajko jest zdatne do spożycia, czy nie.

Podświetlanie jajka

Jest to metoda stosowana do oceny jakości jaja przeznaczonego do jedzenia lub do oceny rozwoju pisklęcia w zapłodnionym jaju. Odbywa się na skalę przemysłową przy użyciu specjalistycznego sprzętu, aby zapewnić właściwą klasyfikację jaj przed ich zapakowaniem.

Ale możesz to również zrobić w domu.

Będziesz potrzebował ciemnego pokoju i małego, jasnego źródła światła. W przeszłości używano świec, jednak prawdopodobnie bardziej efektywne jest użycie małej latarki lub lampki.

Przyłóż źródło światła do szerszego boku jajka. Następnie przechyl jajko i szybko obróć je od lewej do prawej. Jeśli zrobisz to poprawnie, zawartość jaja powinna zostać podświetlona.

Pozwala to sprawdzić, czy komora powietrzna jaja jest mała czy duża. W bardzo świeżym jaju komora powietrzna powinna być cieńsza niż 3,175 mm. W miarę starzenia się jaja gazy zastępują wodę utraconą w wyniku parowania, a kieszeń powietrzna będzie się powiększać.

