Cukier: nie musisz go odrzucać, ale wybierać w zdrowszej formie

Nasze ciała pragną żywności, aby spełniać podstawowe funkcje najlepiej, jak potrafimy. W chwilach stresu – czy to z powodu niepokoju, czy trudnego wysiłku fizycznego – uspokajają nas słodkie potrawy. Zajadanie stresu przekąskami z dużą ilością dodanego cukru jest bardzo niekorzystne dla organizmu. Wiele modnych diet próbuje go nawet całkowicie wyeliminować z diety. Jednak cukry występujące naturalnie są cenne fizjologicznie, jeśli potrafimy wykorzystać ich działanie.

Nie każda słodycz jest sobie równa

Rafinowane cukry nie są substancjami słodzącymi w swoim naturalnym stanie. Często znajdują się w dużych ilościach w opakowanej i przetworzonej żywności. Lentine Alexis, obecnie szefowa kuchni i były zawodowy sportowiec twierdzi, że są powody, dla których warto stosować cukry granulowane.

Cukry granulowane są łatwo wchłaniane przez nasz organizm w postaci glikogenu, gdy ciężko pracujemy. To ważne, kiedy potrzebujemy szybkiego zastrzyku energii. Odrobina granulowanego słodzika dodana do napojów elektrolitowych może pomóc szybciej się nawodnić. Jeśli nasze ciała nie są odpowiednio nawodnione, nie możemy uzyskać regeneracji po wysiłku. Zrozumienie tej niezwykłej nauki sprawiło, że stałam się bardziej otwarta na źródła energii. Chcę dbać o moje ciężko pracujące ciało i umysł.

Alexis najczęściej wybiera odparowany syrop trzcinowy, cukier kokosowy i inne cukry granulowane. Zachęca też do słodzenia syropem klonowym, daktylami lub miodem. Wszystko zależy od tego, jak dana słodycz ma komponować się z potrawą. Uczula także, by nie traktować słodyczy jako kary lub nagrody. „Nigdy nie idę biegać, bo zjadłam kawałek ciasta. I nigdy nie jem ciasta, ponieważ zasłużyłam na nie treningiem” – wyznała.

Co mówi nam ochota na cukier?

„Trenowałam 28–30 godzin tygodniowo jako zawodowy sportowiec wytrzymałościowy. Często miałam ochotę na słodycze, ponieważ moje treningi były stresujące, niezwykle energochłonne i wyczerpujące psychicznie” – powiedziała Alexis. Jednak szybko nauczyła się, co tak naprawdę oznacza dla organizmu.

Kiedy dopadała ją ochota na słodycze, zazwyczaj przypominała sobie ostatnią rzecz, którą zjadła. Jeśli był to pełnowartościowy posiłek wypełniony białkiem, dużą ilością warzyw i zdrowych tłuszczów, pozwalała sobie na coś słodkiego. Jeśli nie zjadła pożywnego i bogatego w składniki odżywcze posiłku, wiedziała, że musi to nadrobić. Często wybierała wtedy marchew, buraki, gotowane owoce lub zboża, które zawierają naturalne cukry. Wtedy zazwyczaj ochota na słodycze przechodziła szybko. Dziś zachęca, by świadomie podchodzić do odżywiania i zrozumieć przede wszystkim potrzeby swojego organizmu.

