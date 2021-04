Szefowie kuchni radzą. Oto 6 sprytnych pomysłów na przechowywanie żywności i wyposażenia w kuchni

Domowe kuchnie z natury zawsze były wolniejszą i bardziej intymną „wersją” restauracji... aż do zeszłego roku, kiedy to wymyśliłeś, jak dostosować swój dom do wszystkich twoich potrzeb innych, niż domowe, takich jak zamiana salonu w żłobek, sypialni w biuro, a łazienki w dziecięcą kryjówkę do zabaw. Nagle również skromna kuchnia przekształciła się w całodobową restaurację. Spożywanie każdego posiłku w domu przez wiele miesięcy prawdopodobnie poprawiło twoje umiejętności kulinarne i usprawniło zakupy, ale prawdopodobnie ujawniło również problemy z przechowywaniem.

Przechowywanie żywności – istotny element organizacyjny

Aby twoja praca w kuchni była bardziej wydajna, dobrze jest poszukać pomysłów w restauracjach. Nawet w najmniejszych kuchniach nastawionych na niewielką liczbę „gości” stworzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przechowywania jest kluczem do sukcesu.

– Skuteczny system przechowywania odpowiada twoim potrzebom i twojej przestrzeni – mówi Monty Koludrovic, wielokrotnie nagradzany szef kuchni. – Jeśli masz coś, czego używasz na co dzień, spraw, by było to bardzo łatwe do znalezienia. Jeśli trzymasz coś na czarną godzinę, upewnij się, że jest bezpiecznie przechowywane. Brzmi banalnie, ale zdziwiłbyś się, bo takie nie jest. W kuchni zawsze coś się dzieje i kuchnie posiadają mistyczną zdolność wchłaniania elementów wyposażenia, zanim będziesz ich potrzebować.

Jak zatem usprawnić korzystanie z kuchni na co dzień? Postępuj zgodnie z sześcioma poniższymi, zalecanymi przez restauratorów wskazówkami dotyczącymi przechowywania żywności i elementów wyposażenia, aby mieć pewność, że twoja kuchnia będzie działać sprawnie, bez względu na to, co jest w menu.

Jak przechowywać żywność i akcesoria w kuchni?

Umieść produkty w przezroczystych plastikowych pojemnikach



Istnieje niezliczona ilość sposobów na wykorzystanie przezroczystych, plastikowych pojemników. Wysokie doskonale sprawdzą się na duże ilości zup i lodów, a niższe pozwalają pomieścić pesto i dressingi. Przechowywanie uprzednio przygotowywanych posiłków w dobrze widocznych pojemnikach w lodówce powinno pomóc także w obliczu konieczności spożycia obiadu.



Oznaczaj datami wszystko, co jesz



Znasz ten smaczny sos pomidorowy, który zrobiłeś jakiś czas temu? Jego resztki leżą teraz w lodówce i nie możesz stwierdzić, czy ​​nadal sos jest dobry, czy nie. To nigdy by się nie zdarzyło w restauracji... i to nie bez powodu. Wszystkie składniki są niezwłocznie etykietowane, dzięki czemu każdy może łatwo zobaczyć, co jest jeszcze świeże, a co trzeba wyrzucić. Wyrób sobie nawyk zapisywania, co i kiedy wkładasz do pojemników. To szybki i tani sposób na utrzymanie porządku w lodówce.



Wykorzystaj krzesła i stoły, aby pomieścić więcej rzeczy



Jeśli w twojej kuchni jest kącik jadalniany, zastanów się nad możliwością stworzenia czegoś więcej z tego, co już masz. Przeorganizuj krzesła i stół, a być może nawet ławki – różne rozwiązania są dzisiaj w modzie – by pod nimi pomieścić rzeczy, których nie używasz na co dzień. Dodaj szuflady, pudełka lub kosze.



Utwórz luźną strefę do płynnego przemieszczania się z jedzeniem



Restauracje szybko sprzedają jedzenie, ponieważ wszyscy pracownicy kuchni i sali znają swoje miejsce. I chociaż nikt nie powinien spodziewać się posiłku na stole w ciągu około 12 minut w miejscu zamieszkania, powinien być w stanie błyskawicznie poruszać się po pomieszczeniu. Wszystkie przybory kuchenne, filiżanki i talerze należy zebrać w tym samym miejscu kuchni i ustawić tak, by pójście domownika po łyżkę nie zakłócało osobie gotującej dostępu do lodówki, piekarnika, czy kuchenki mikrofalowej.



Umieść półki wszędzie, gdzie się da



Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w restauracji lub zaglądałeś na tyły restauracji, prawdopodobnie zauważyłeś, że nie marnuje się tam miejsce. Regały rozciągają się nad i pod blatami, a wejścia są wyłożone wielopoziomowymi półkami.

Kiedy już będziesz mieć półki, zorganizuj je dobrze. Umieść przedmioty, których używasz najczęściej na poziomie oczu, najcięższe przedmioty na samym dole, a przedmioty specjalne ponad nimi. Umieść otwarte półki na pustej ścianie, posłużą do przechowywania przedmiotów codziennego użytku, takich jak talerze i kubki. Dodaj też dodatkowe półki w szafkach, aby zmaksymalizować liczbę elementów, które możesz w nich zmieścić.



Zrób miejsce na szyny



Nie masz zbyt wiele miejsca w szafkach? A co powiesz na zaaranżowanie sufitu i przestrzeni pod szafkami wiszącymi? Umieść tam szyny i haczyki, a na nich wieszaj wszystko, co może ci się przydać. Nie będziesz musiał szukać tego w szafkach.Czytaj też:

