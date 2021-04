Podgrzewasz jedzenie w kuchence mikrofalowej? Ten nowy trik sprawi, że już nigdy nie popełnisz powszechnego błędu

Ale to łatwiejsze niż może ci się wydawać. Ta sztuczka nie wymaga użycia specjalnych narzędzi ani przyborów kuchennych. Jedyne, co musisz zrobić, to unikać umieszczania żywności na środku naczynia. Za przykład obrazujący sytuację niech posłuży słynny amerykański makaron z serem.

Jak poprawnie podgrzać jedzenie?

W przeciwieństwie do konwencjonalnego piekarnika, kuchenki mikrofalowe wysyłają fale do wnętrza komory. Fale poruszają się tak, że ich ruch tworzy doliny i szczyty, które nie zawsze równomiernie podgrzewają wszystkie części twojego jedzenia. Aby temu przeciwdziałać, „howdoesshe” układa warstwę makaronu w formie pierścienia wokół obwodu talerza. Ta metoda pomaga uniknąć nierównomiernie podgrzanych resztek jedzenia, tworząc większą powierzchnię do dokładnego (i równomiernego) podgrzania potraw w kuchence mikrofalowej. Ta sama technika może również dotyczyć innych produktów spożywczych, takich jak ryż, ziemniaki, a nawet warzywa.

Niestety, jedynym prawdziwym minusem tej genialnej sztuczki jest to, że niekoniecznie będzie pasowała do każdego dania i nie zawsze da taki sam efekt, jak w przypadku makaronu z serem. Danie, takie jak lasagna lub pierś kurczaka, może być trudniejsze do takiego sposobu podgrzania, aby można było uniknąć pozostawienia zimnych miejsc podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Są to dania trudniejsze pod tym względem, ponieważ nie można ich rozprowadzić po okręgu miski lub talerza w tak łatwy sposób, jak miałoby to miejsce w przypadku porcji makaronu z serem.

