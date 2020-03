WHO: Europa jest nowym epicentrum pandemii koronawirusa

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, powiedział w piątek, że Europa „stała się epicentrum pandemii COVID-19, z większą liczbą zgłoszonych przypadków i zgonów niż reszta świata łącznie, oprócz Chin”. – Każdego dnia zgłaszanych jest więcej przypadków niż w Chinach w szczytowym okresie epidemii – powiedział.

Tedros dodał, że na całym świecie zgłoszono co najmniej 132 tys. przypadków koronawirusa i 5 tys. zgonów.

WHO podało też, że zapewni środki ochrony osobistej pracownikom służby zdrowia w 28 dodatkowych krajach. – W dalszym ciągu wspieramy kraje zarówno w kwestii przygotowania i reagowania (na pandemię koronawirusa – red.) – powiedział dyrektor generalny WHO. – Dostarczyliśmy zapasy sprzętu ochrony osobistej do 56 krajów, wysyłamy do kolejnych 28 i wysłaliśmy prawie 1,5 miliona testów diagnostycznych do 120 krajów – powiedział Tedros. – Każda placówka służby zdrowia powinna być gotowa poradzić sobie z dużą liczbą pacjentów i zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów – dodał.

