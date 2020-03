NA ŻYWO: Specjalne posiedzenie Sejmu ws. koronawirusa

Rząd na specjalnym posiedzeniu Sejmu poinformował o podjętych działaniach i stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie. Przewidziane zostały 15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 7-minutowe oświadczenie w imieniu koła.

13:11 Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl 13:09 Ryszard Terlecki zamknął dyskusję i zarządził przerwę do godziny 15.00. 13:03 - Jest lek na koronawirusa - powiedział Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny. Zaznaczył, że "to mikstura", w której skład wchodzi m.in. odpowiedzialność i wiedza. - Pacjenci przeżyją dlatego, że mamy wybitnie wykształconych lekarzy - przekonywał Pinkas. 12:59 - Oprócz uruchomionych 100 mln, premier ma jeszcze dodatkowe 100 mln zł - poinformował Mariusz Kamiński. - Najbardziej strategiczna kwota, 1 mld 300 mln zł, również może być użyta. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby - dodał minister. Polityk zapewnił, że straż graniczna jest przygotowana na wszelkie warianty rozwoju sytuacji. 12:57 Czas na wystąpienie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. - Premier pod koniec ubiegłego tygodnia uruchomił (...) 100 mln zł w kontekście rozwoju epidemii - powiedział. 12:52 - Odnośnie tego, co powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Premier i minister apelowali, by w debacie nie używać kłamstw. Bardzo mi przykro z tego powodu, że pani marszałek nie dość, że pomówiła służby, podała nieprawdę - powiedział Andrzej Adamczyk, który przypomniał słowa wicemarszałek. - Lot odbywał się zgodnie z procedurami, szefowa pokładu zadbała o to, aby wszyscy pasażerowie zostali przebadani. W Warszawie do samolotu weszły zespoły medyczne - relacjonował minister. 12:48 - Pan poseł Kosiniak-Kamysz pytał o transport międzynarodowy. Inspekcja Transportu Drogowego na początku poprzedniego tygodnia przekazała do wszystkich przedsiębiorców i kierowców instrukcje, jak należy postępować - powiedział minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk mówił, że służby graniczne znają procedury działania na wypadek, gdyby istniało podejrzenie wystąpienia przypadku zakażenia koronawirusem. 12:47 Głos zabiera Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. 12:44 Minister zdrowia mówił także o wdrożonych procedurach, instrukcjach postępowania w związku z możliwością wystąpienia przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. 12:40 - Była podnoszona sprawa pani Anny z Krotoszyna - powiedział minister zdrowia. - Natychmiast wdrożyliśmy kontrolę w szpitalu w Krotoszynie - dodał polityk. - Należą jej się przeprosiny - stwierdził Łukasz Szumowski.



Podejrzewano u niej koronawirus. Pani Anna opowiedziała, jak wyglądała diagnostyka 12:39 Minister zdrowia, odpowiadając na pytania posłów, przypomina, kiedy zostały potwierdzone ogniska zakażenia we Włoszech, a także jak zareagowała na te informacje polska strona. 12:37 Ponownie głos zabiera minister zdrowia Łukasz Szumowski. 12:35 - Jaka jest zarezerwowana w budżecie państwa kwota na walkę z koronawirusem? - pytała Barbara Dziuk z Prawa i Sprawiedliwości. 12:32 - Ludzie wiedzą, że zrobiliście państwo z dykty i jak chłopaki z zapałkami podpalacie to państwo. Panie premierze - konkret. Ile, skąd i na co zamierzacie wydać? - pytała Barbara Nowacka, zwracając się do Prezesa Rady Ministrów. 12:28 Violetta Porowska z PiS podkreśliła, że "otrzymaliśmy rzetelny pakiet informacji o działaniach prewencyjnych", a "opozycja grzmi". - Kto koordynuje prace służb w poszczególnych województwach i w jaki sposób się to odbywa? - pytała posłanka. 12:24 - To nie jest wyłącznie choroba ludzi, ale też państw. Ostatnio szef GIS powiedział, że w zasadzie nie wiemy, ile jest maseczek, a jeśli komuś ich brakuje, to niech je zrobi z biustonoszy - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz. 12:21 - Usłyszeliśmy wielkie zapewnienia, wręcz o międzynarodowej skali działalności rządu - pytał Jacek Protasiewicz. - Czy w urzędach skarbowych, wojewódzkich, gdzie tłoczą się dziesiątki Polaków, czy znajdują się tam dozowniki z płynami antybakteryjnymi. Czy maseczki są dostępne? - kontynuował poseł. 12:17 "Farsa. Posiedzenie sejmu ws koronawirusa zwołane przez Andrzeja Dudę a po stronie PiS pustki. Tak ich obchodzi Wasze zdrowie, Polki i Polacy" - napisała Barbara Nowacka na Twitterze.



twitter.com 12:13 Posłowie zadają pytania. 12:11 Głos zabrał Janusz Korwin-Mikke. - Parę dni temu moja 9-letnia córka wraca ze szkoły i mówi: "Tatusiu, ja na pewno nie umrę na koronawirusa?" - przytoczył polityk Konfederacji. - Szerzycie panikę, straszycie ludzi. Od czego mamy ministra zdrowia? Co ma zrobić Sejm? - pytał. - Potrzebujemy czynów a nie słów - dodawał. 12:07 Krzysztof Bosak wyraził swoje zdziwienie w związku z tym, że na posiedzeniu Sejmu prezydent Andrzej Duda nie zabrał głosu. - Panie prezydencie, apelowałem w zeszłym tygodniu o zwołanie Rady Gabinetowej - powiedział polityk Konfederacji.



Krzysztof Bosak ocenił również, że Małgorzata Kidawa-Błońska powielała "plotki" w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa. - Proszę nie grać nastrojami politycznymi - apelował do zgromadzonych na sali sejmowej. 12:05 Teraz czas na wystąpienie Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. 12:02 Głos zabrał Stanisław Żuk z Koalicji Polskiej. Polityk mówił o problemach, z którymi zmagają się pacjenci onkologiczni. 11:59 Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił także uwagę na kwestię dotyczącą epidemii koronawirusa i jej wpływu na polską gospodarkę. Polityk stwierdził, że ten problem został pominięty w wypowiedziach zarówno ministra zdrowia, ale także premiera Mateusza Morawieckiego. 11:57 - Wprowadziliście badanie temperatury na lotniskach, ale w samolotach bezpośrednio lecących z Włoch. A co z tymi pasażerami, którzy się przesiadają? - pytał szef PSL. - To nie jest atak na was, tylko wskazanie problemu. Czemu np. kierowcy autobusów nie mieli informacji, jak się zachować, przekraczając granicę? - pytał. 11:54 - Jak państwo polskie jest przygotowane, mogliśmy poznać w ubiegłym tygodniu. Samorządowcy nie dostali informacji, nie ma przekazywania ulotek. Czy obecne działania nie są zbyt późne? - pytał szef PSL. Kosiniak-Kamysz przytoczył najnowsze dane dotyczące koronawirusa i śmiertelnego żniwa, które zbiera. Polityk porównał dane dotyczące śmiertelności u chorych na grypę i zarażonych koronawirusem. 11:52 Prezes PSL rozpoczął od podziękowania personelowi medycznemu. - Chcę zadeklarować pełną współpracę ze wszystkich siłami politycznymi i z rządem - powiedział. - Musimy tylko powiedzieć, jaka jest prawda. Nie obrażajcie się na słowa krytyki - dodał. 11:50 Teraz czas na wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza. 11:47 Głos zabrał również Zdzisław Wolski z Lewicy.. - Wiemy, jak zaniedbany jest pion lecznictwa - powiedział polityk. - To nie rząd powinien być przygotowany, a same szpitale - dodał. 11:43 Głos zabrała Katarzyna Kotula z Lewicy. Polityk zadała szereg pytań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dopytywała o kwestie medyczne np. ile czasu należy czekać na wynik badania na obecność wirusa. Podniosła również kwestię dotyczącą nieuczciwych firm, które żerują na strachu ludzi i zawyżają ceny maseczek. 11:39 Głos zabrał Marek Rutka z Lewicy. Polityk opisywał, w jaki sposób dowiedział się o posiedzeniu Komisji Zdrowia. Wcześniej informował o tym w mediach społecznościowych.



facebook.com 11:35 Głos zabrała Marcelina Zawisza z Lewicy. Posłanka rozważała, czy Polsce grozi problem "braku leków", gdy zostaną wstrzymane dostawy z Chin. 11:32 - Dzisiaj piłka jest po waszej stronie Dziś test na przyzwoitość musi zdać prezydent RP, w którego rękach leżą środki finansowe, które mogą być wykorzystane na ochronę Polek i Polaków - powiedział Borys Budka, nawiązując do 2 mld złotych, które mają zostać przeznaczone na media publiczne. 11:29 - Mam wielki apel, by nie wykorzystywać spraw, które powinny być ponad wszelkimi podziałami i wpisywać je w kalendarz wyborczy - apelował Borys Budka. 11:26 Borys Budka zwrócił się bezpośrednio do Andrzeja Dudy. - Panie prezydencie, ma pan w rękach olbrzymie narzędzie, narzędzie weryfikacji. Premier mówi, żeby walczyć z fake newsami. Panie prezydencie, w pana rękach są 2 mld zł, które mogą iść na służbę zdrowia, na poprawę bezpieczeństwa, a nie na produkcję fake newsów w tzw. publicznych mediach - powiedział przewodniczący PO. 11:25 - Jesteśmy tutaj, żeby przyjąć konkretne rozwiązania, jesteśmy tu dlatego, że zamiast zajmować się ważnymi sprawami, zajmowaliście się wewnętrznymi walkami - powiedział Budka. Polityk zarzucił rządzącym wykorzystywanie sytuacji dotyczącej koronawirusa w kontekście politycznym. 11:23 - Chcemy rozmawiać i pomagać. Mam apel: czas wreszcie odrzucić butę i pogardę, którą od czterech lat stosujecie wobec tych, którzy mają inne poglądy - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej. 11:22 Głos zabiera Borys Budka. 11:19 - Polacy chcą się czuć bezpiecznie i wiedzieć, że rząd jest dobrze przygotowany. Rząd powinien być przygotowany na wypadek sytuacji kryzysowych i epidemii - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. - Mówicie, że musimy działać wspólnie. Oczywiście, ale trzeba ludziom mówić prawdę i co mają robić w takiej sytuacji - stwierdziła posłanka KO. 11:18 Głos zabiera Małgorzata Kidawa-Błońska z KO. 11:15 Polityk zaznaczył, że do Polski zbliża się "intruz" w postaci koronawirusa. - Do naszego domu wdziera się niebezpieczny intruz. Ale znamy groźniejsze wirusy, tak więc spokojnie, bez paniki - dodał. Czesław Hoc podkreślał ogromną rolę profilaktyki. - Musimy się zjednoczyć w jednym celu - apelował. 11:12 Głos zabiera Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości. 11:10 - Służby państwa są przygotowane. Mimo że nie ma koronawirusa w Polsce, jesteśmy przygotowani - powiedział Tomasz Latos, podkreślając znaczenie działań prewencyjnych podjętych przez rząd i inne instytucje w Polsce. 11:08 Polityk Prawa i Sprawiedliwości dziękował za działania podjęte przez rząd oraz inne instytucje w związku z przygotowywaniem kraju na możliwość wystąpienia przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. 11:05 - Potrzebny jest spokój, odpowiedzialność i ciężka praca - powiedział poseł. - To naprawdę niezwykle ważne, żebyśmy nie powtarzali niesprawdzonych informacji (...). Myślę, że wszyscy powinniśmy - i taką mam nadzieję - zdać egzamin z odpowiedzialności - powiedział Tomasz Latos. 11:03 Czas na 15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 7-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Głos zabiera Tomasz Latos z PiS. 11:02 - Przed dezinformacją przestrzega szef WHO. Nie ma, proszę państwa, szczepionki na fake newsy - powiedział Mateusz Morawiecki.



twitter.com 11:00 - Nie ma co insynuować, że wirus pojawił się na terenie kraju. Gdy wirus się pojawi, to o tym poinformujemy - powiedział Mateusz Morawiecki. Premier zaapelował do polityków opozycji o "powagę". 10:58 - W przypadku wybuchu paniki, ci którzy najbardziej potrzebują pomocy, mogą mieć do niej utrudniony dostęp - powiedział premier polskiego rządu. Mateusz Morawiecki apelował o profesjonalne podejście do informowania o rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 10:55 - W tej walce wszyscy musimy być po jednej stronie - powiedział Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że potrzebna jest współpraca, ws. rozprzestrzeniającego się koronawirusa, między rządem centralnym a samorządami, ale również między rządem a opozycją.



Premier przypomniał również, że wprowadzone zostały odpowiednie procedury na lotniskach, by minimalizować "dostęp koronawirusa" do terytorium Polski. 10:52 - Z całą mocą chciałbym również zaapelować, abyśmy zachowali rozwagę i powagę tej sytuacji i nie wykorzystywali jej do rozgrywek partyjnych - powiedział Mateusz Morawiecki. 10:51 Premier podkreślił, że niezwykle ważne jest ponadpartyjne działanie w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się koronawirusa. 10:49 - Od samego początku, a nawet wyprzedzając większość krajów UE, wdrażaliśmy rozwiązania, które dzisiaj są przez innych wdrażane - powiedział premier polskiego rządu. - Dziś cały świat zajmuje się koronawirusem. My również poświęcamy temu dużo uwagi - dodał. Mateusz Morawiecki przekazał, że Polska wyszła z inicjatywą zorganizowania w tej sprawie spotkania z członkami UE. 10:47 Głos zabiera Mateusz Morawiecki. 10:47 - Jeśli tylko pojawi się pozytywny wynik, opinia publiczna natychmiast zostanie o tym poinformowana. To, że się pojawi to jest pewne - podkreślił Łukasz Szumowski. 10:45 - Nasze działania prowadzą do tego, żeby wszystkim przekazać informację jak postępować - dodał minister zdrowia. Zaznaczył, że w sytuacji, w której "występuje strach przed nowym, niezwykle istotne jest to, by trzymać się instrukcji". 10:44 - Oczywiście wirus pojawi się niedługo w Polsce. (...) nie ma możliwości ograniczenia rozprzestrzeniania się takiego wirusa o takiej zakaźności - powiedział Łukasz Szumowski. 10:41 - Obecnie mamy 79 oddziałów, w których jest ponad 2900 łóżek zakaźnych i każdy taki szpital (...) ma opracowane plany zwiększenia (liczby - red.) tych łóżek ponad dwukrotnie - powiedział Łukasz Szumowski, podsumowując kalendarium. Dodał, że wszystkie szpitale dostały wytyczne, w jaki sposób postępować. 10:39 W ramach działań podejmowanych przez polski rząd premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wojewodami. Łukasz Szumowski przypomniał także o rezerwie finansowej w kwocie 100 mln złotych na najbliższe działania w związku z przygotowaniem się na walkę z epidemią wirusa korona. 10:37 - 27 lutego, w rozporządzeniu ministra zdrowia, nowy koronawirus został włączony do ustawy o chorobach zakaźnych - powiedział Szumowski. 10:35 Łukasz Szumowski mówi przypomina o pojawieniu się ognisk zarażenia we Włoszech. 10:33 Na początku lutego została wprowadzona kwarantanna w Hubei. Minister przypomniał również o ewakuacji polskich obywateli z Chin. 10:32 - 30 stycznia nastąpiło potwierdzenie transmisji z człowieka na człowieka - podał Łukasz Szumowski. 10:30 Minister w czasie wystąpienia w Sejmie relacjonuje szczegółowo, jakie działania podjął rząd oraz inne instytucje, w tym międzynarodowe jak WHO, podejmowały od czasu pojawienia się zagrożenia dotyczącego rozprzestrzeniania się koronawirusa. 10:27 20 stycznia GIS przekazał raport na temat zagrożenia, a dzień później zostały zebrane informacje od służb lotniskowych oraz wydane instrukcje dla personelu lotniczego w związku z zagrożeniem koronawirusem. 10:25 - 9 stycznia dotarły pierwsze informacje o zagrożeniu w Chinach. Tego dnia powstał w GIS zespół monitorujący sytuację epidemiologiczną i od tego czasu działa on w sposób ciągły - poinformował Łukasz Szumowski. - 10 stycznia GIS wydał komunikat dla podróżujących do Wuhan - dodał. 10:22 Minister zdrowia zaznaczył, że nowy koronawirus jest podobny do poprzednich wirusów korona. 10:21 - Obecnie nie mamy pozytywnego wyniku tekstu na obecność koronawirusa - poinformował minister zdrowia. Łukasz Szumowski przekazał, że w Polsce 121 osób jest hospitalizowanych, ponad 230 jest objętych kwarantanną domową, a ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. 10:20 - Ufam, że nikt na tej sali nie będzie wykorzystywał strachu przed epidemią do rozgrywek partyjnych - podał Łukasz Szumowski. 10:19 - Dzisiaj chciałem poinformować, jak polskie społeczeństwo, jak my jako państwo jesteśmy przygotowani na koronawirusa - dodał Łukasz Szumowski. 10:17 Rozpoczyna się przemówienie Łukasza Szumowskiego. - Od 23 lat jestem lekarzem i wielokrotnie rozmawiałem z pacjentami o diagnozie. Czasami były to rozmowy trudne, czasami optymistyczne - ale wszystkie przedstawiały całą prawdę pacjentowi - powiedział. 10:15 Grzegorz Braun złożył wniosek formalny o przerwę w celu zwołania Konwentu Seniorów. 10:11 Elżbieta Witek otworzyła specjalne posiedzenie Sejmu. 10:09 - Projekt złożony przez Lewicę ma chronić obywateli, którzy potencjalnie są narażeni na zarażenie się koronawirusem. Projekt nie ogranicza swobód i wolności obywatelskich. Sprawi, że będziemy się czuli bezpiecznie - poinformował Robert Biedroń na konferencji prasowej.



twitter.com 10:07 Posłowie przygotowali projekt ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu koronawirusa



Koronawirus. Posłowie przygotowali projekt ustawy. Przewiduje m.in. obowiązkową kwarantannę 10:03 Rozpoczęcie posiedzenia Sejmu opóźnia się. Powoli na sali obrad zapełniają się ławy poselskie. 10:01 twitter.com 9:53 O godzinie 10.00 ma rozpocząć się specjalne posiedzenie Sejmu. Rząd poinformuje o podjętych działaniach i stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie. 9:47 Podczas specjalnej konferencji prasowej po spotkaniu władz państwowych w siedzibie BBN, Andrzej Duda przekazał, że w Polsce nadal nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa.



Andrzej Duda: W Polsce nadal nie ma koronawirusa