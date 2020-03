Gliński wskazał, jak powinniśmy się witać. „Podajemy sobie łokieć”

Piotr Gliński podkreślił, że jako minister kultury, chce zwrócić uwagę na to, że podawanie ręki na powitanie, czyli tradycja, która jest głęboko zakorzeniona w Polakach, musi się teraz nieco zmienić. Podkreślił, że w obecnej sytuacji jest to niewskazane. – Odwołując się do antropologii kulturowej przypominam: nasze zachowania codzienne muszą się zmienić. Zamieniamy podawanie ręki na „podawanie” łokcia – zaznaczył. Minister zademonstrował także wraz z Dariuszem Piątkowskim, jak można „podawać sobie” łokieć.

Gliński podkreślił, że od 12 marca wszystkie instytucje kultury zaprzestają swojej działalności. Mowa o muzeach, teatrach, filharmoniach, kinach, sieciach kinowych i szkołach artystycznych wszystkich szczebli. – Od jutra wszystkie te instytucje zaprzestaną działalności w obszarze, który zakłada gromadzenie się dużej liczby osób – wskazał.

