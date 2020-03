Możliwe ograniczanie planowych zabiegów. Szumowski: To nie dotyczy onkologii

Minister zdrowia poinformował, że brana jest pod uwagę możliwość dopuszczania do pracy młodych lekarzy, bez zdanych egzaminów końcowych, a także wykorzystanie pomocy studentów z uczelni medycznych. Szumowski zaznaczył jednak, że takie rozwiązania będą wdrażane tylko w sytuacji, gdy w Polsce będzie kilka tysięcy chorych na COVID-19.

Mówiąc o wyposażeniu polskich szpitali w respiratory zapewnił, że jest ich „sporo” . – Mamy 10 tys. docelowo miejsc w szpitalach jednoimiennych, tam jest 10 proc. miejsc respiratorowych – podkreślił Szumowski. Dodał, że obecnie dla polskiej służby zdrowia kupowane są respiratory „gdzie się da, na całym świecie” .

Szumowski dodał, że w resorcie zdrowia rozważane jest, na okoliczność znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19, ograniczenie planowych zabiegów osób z innymi chorobami. Jak dodał, ma to dotyczyć tylko tych zabiegów, których odłożenie w czasie nie stwarza ryzyka postępu choroby. – Na pewno nie będziemy ograniczać takich obszarów jak onkologia, czy choroby, które mogą skutkować dramatem w szybkim tempie – zapowiedział szef MZ.

Oświadczył, że onkologia będzie „w ogóle wyłączona z takich restrykcji” . – Pacjentów onkologicznych dotyczyć będą tylko takie restrykcje, które ich chronią przed koronawirusem – zaznaczył. Jako przykład podał ograniczenia możliwości pracy w szpitalach onkologicznych personelu „z innych jednostek” , po to, by nie „zawlec zakażenia” koronawirusem do szpitala onkologicznego. – Zdecydowanie onkologii nie będziemy w żaden sposób ograniczali – podkreślił minister zdrowia.

