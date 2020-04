Nie pozwól, aby pestycydy powstrzymały cię przed jedzeniem owoców i warzyw

W niedawnej ankiecie 94 procent dietetyków stwierdziło, że oparte na strachu przekazywanie informacji o pestycydach zawartych w żywności może zniechęcać nas do spożywania wystarczającej ilości owoców i warzyw. Pozostałości pestycydów znajdują się bowiem w niewielkich ilościach w produktach konwencjonalnych i ekologicznych, i nie są związane z negatywnymi skutkami dla zdrowia.

Dr Mary Ellen Camire, profesor nauk o żywności i żywienia ludzi na Uniwersytecie w Maine uważa, że nie ma powodu do obaw związanych z obecnością pestycydów w produktach. Według niej badania pokazują, że ilość pestycydów znalezionych w konwencjonalnych produktach jest dziś bardzo mała i niższa niż w przeszłości. Zauważyła również, że patogeny drobnoustrojowe, takie jak bakterie i wirusy na produktach, powinny stanowić większy problem dla konsumentów niż pestycydy.

Czy przestawić się na żywność ekologiczną?

Mimo to dr Camire nie twierdzi, że produkty konwencjonalne i żywność ekologiczna są sobie równe. „W rolnictwie ekologicznym dozwolone są niektóre pestycydy, ale są one bardziej naturalne. Nie są to związki chemiczne, o które ludzie się martwią” – wyjaśniła. Zwykle prowadzą do uzyskania zdrowszych produktów z większą ilością korzystnych przeciwutleniaczy. Jednak badania naukowe nie potwierdziły, że unikanie pestycydów poprzez spożywanie produktów organicznych ma znaczącą – lub jakąkolwiek – korzyść. Wiele badań wykazało, że produkty ekologiczne nie mają przewagi żywieniowej nad produktami konwencjonalnymi, a produkty ekologiczne nie są związane z lepszymi wynikami zdrowotnymi. Ogólnie rzecz biorąc, konsumenci powinni więcej myśleć o jedzeniu szerokiej gamy dostępnych dla nich owoców i warzyw, a mniej o niskim poziomie pozostałości pestycydów.

