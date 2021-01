Proszek do pieczenia i soda oczyszczona: nie używaj ich zamiennie

Czasem, przeglądając przepisy, można się natknąć na informację, by zastąpić proszek do pieczenia, jeśli nie ma się go pod ręką, sodą oczyszczoną. Sylwia Panek zaznacza, że te substancje jednak się między sobą różnią.

Różnice między proszkiem do pieczenia a sodą oczyszczoną

Proszek do pieczenia to substancja wykorzystywana do spulchniania ciast, w skład której wchodzą: wodorowęglan sodu (czyli właśnie soda oczyszczona), ale również regulatory kwasowości i substancje zapobiegające zbrylaniu. Nie oznacza to jednak, że jest on, z powodu tych dodatków, gorszą wersją sody. Ponieważ zadaniem tych substancji jest sprawienie, by zawarta w proszku soda, po zetknięciu z wodą, reagowała z obecnymi w proszku regulatorami kwasowości. Ta reakcja skutkuje powstaniem m. in. dwutlenku węgla, który odpowiada właśnie za spulchnianie ciasta. Warto też dodać, że składnikiem stosowanym w proszku do pieczenia jako środek na zapobieganie zbrylaniu jest często po prostu mąka.

Kiedy można używać sody oczyszczonej zamiast proszku do pieczenia?

Jedynie wtedy, gdy wśród składników na ciasto są te o odczynie kwasowym, np. maślanka lub sok z cytryny. W innych przypadkach nie można zastąpić proszku sodą.

