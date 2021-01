Prosecco to popularny rodzaj musującego wina. Sprawdź, ile ma kalorii

Prosecco przypomina szampana, ale jest tańsze i mniej kaloryczne, a jednocześnie nadal pełne bąbelków, musujące, ponadto lekkie i o owocowym smaku.

Ile kalorii zawiera prosecco?

Według danych organizacji Drinkware, działającej na rzecz ograniczenia nadużywania alkoholu w Wielkiej Brytanii, w 125 ml (pojemność przeciętnego kieliszka, w którym podawany jest ten alkohol) prosecco znajduje się 86 kcal. Trzy kieliszki tego musującego napoju byłyby więc odpowiednikiem zjedzonego klasycznego hamburgera.

Mimo to prosecco należy do najmniej kalorycznych rodzajów alkoholu, dla porównania – kieliszek wódki ma 97 kcal, a duży kieliszek wina – 228 kcal. Stosowane z umiarem, prosecco nie powinno zaszkodzić, jeśli jednocześnie praktykujesz zdrowy styl życia i pozostajesz w formie. Stanowi ono jednak dodatkowe źródło cukru i alkoholu, trafiających do organizmu.

Warto też pamiętać, że prosecco dzieli się na różne rodzaje. Drier (znane także jako Brut) Prosecco jest mniej słodką wersją tego napoju, a więc i mniej kaloryczną – zawiera około 60-80 kcal w 125 ml. Z kolei słodsza wersja prosecco, o mylącej nazwie Extra Dry, może zawierać nawet do 120 kcal w kieliszku i 12-17 g cukru na litr. Z kolei Dry Prosecco (bez Extra w nazwie) to aż 12-17 g cukru na litr, czyli prawie łyżeczka na jeden kieliszek.

Dla porównania: standardowy dżin z tonikiem zawiera 18 g cukru (4 łyżeczki), rum z colą (27,5 g (7 łyżeczek), w kieliszku białego wytrwanego wina znajduje się natomiast 1,5 g cukru (czyli 1/3 łyżeczki).

Warto też pamiętać właśnie o wartościach cukru, ponieważ zazwyczaj skupiamy się tylko na kaloriach, a to cukier powoduje nie tylko wzmożoną ochotę na węglowodany dzień po przebudzeniu po imprezie z prosecco, ale i możliwy rozwój wielu chorób w przyszłości.

Czytaj też:

Co dzieje się z twoim ciałem na diecie? Wyjaśnia dietetyk