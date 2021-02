Crème brûlée według Mateusza Gesslera: idealny pomysł na weekend

Mateusz Gessler, znany właściciel restauracji, autor książek kulinarnych, juror programów poświęconych gotowaniu zaprezentował na swoim Instagramie przepis na crème brûlée. Deserem warto się delektować zwłaszcza w weekend.

Przepis na crème brûlée z limonką i tymiankiem

Składniki:

5 żółtek

100 g cukru

500 ml śmietany 30%

1 laska wanilii

1 gałązka tymianku

1 limonka

100 ml likieru pomarańczowego (typu Triple sec)



Sposób przygotowania:

Wlej do garnka śmietanę, dodaj do niej rozciętą laskę wanilii, otartą skórkę z limonki, cukier, gałązkę tymianku i całość zagotuj. Następnie wymieszaj żółtka z likierem, dodaj do nich gotującą się śmietanę i dokładnie wymieszaj składniki. Gorący krem przelej do kokilek i piecz w kąpieli wodnej (przy użyciu postawionego na spodzie piekarnika naczynia z wodą). Pieczenie powinno trwać około 30 minut w temperaturze 110℃. Ostudzone już crème brûlée schłodź dodatkowo w lodówce (deser smakuje najlepiej właśnie wtedy, gdy jest zimny), serwuj z gałązką tymianku i przypalonym brązowym cukrem.

