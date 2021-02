Ciasto bez pieczenia: 3 przepisy na proste ciasta bez pieczenia

Ciasto bez pieczenia to doskonała alternatywa tradycyjnych wypieków. Robi się je zdecydowanie szybciej, a smakują doskonale. Sprawdzą się nie tylko latem, gdy lubimy chłodniejsze desery, ale również zimą. Jak przygotować ciasto bez pieczenia?

Ciasto bez pieczenia najczęściej ma jeden stały składnik: spód. Aby go zrobić, wykorzystuje się biszkopty lub herbatniki, które świetnie utrzymają każdą masę. Górne warstwy zależą już od naszej kreatywności i od... czasu. Im więcej go mamy, tym bardziej imponujący deser możemy wyczarować. Poniżej znajdziecie 3 sprawdzone przepisy na ciasta bez pieczenia.

Ciasto bez pieczenia: sernik na zimno

Sernik na zimno to kultowy wakacyjny deser. W najprostszej wersji wykorzystuje się do niego 4 składniki: biszkopty, galaretkę, serek homogenizowany i świeże owoce. Taki deser przygotowuje się bardzo szybko właśnie ten przepis Wam polecamy!

Składniki:

4 serki homogenizowane (np. truskawkowe)

4 galaretki owocowe (malinowe, brzoskwiniowe, smak dowolny)

paczka okrągłych biszkoptów

świeże owoce (maliny, truskawki, borówki)

Przygotowanie:

Dno tortownicy o średnicy 24 cm wykładamy biszkoptami. 2 galaretki rozpuszczamy w 400 ml wrzącej wody. Odstawiamy, by ostygły i lekko stężały. Gdy galaretki będą już tężejące, mieszamy je razem z serkami homogenizowanymi. Gotową masę wylewamy na biszkopty. Wkładamy do lodówki, by ciasto lekko stężało.

W tym czasie rozpuszczamy we wrzącej wodzie (ok. 700 ml) pozostałe 2 galaretki i odstawiamy do wystudzenia. Przygotowujemy owoce. Wyjmujemy z lodówki ciasto, układamy owoce i zalewamy tężejącą galaretką. Sernik na zimno wstawiamy do lodówki. Podajemy schłodzony.

Ciasto bez pieczenia: 3 bit

Fantastyczne ciasto, którym zachwycisz gości! Jest proste w przygotowaniu, pyszne i... bardzo słodkie. Jak zrobić 3 bita?

Składniki:

duża paczka (500g) herbatników

puszka masy krówkowej (smak dowolny)

2 opakowania budyniu waniliowego

1l mleka

2 opakowania fixu do ubijania bitej śmietany

4 łyżki cukru (ok. 60g)

odrobina masła do budyniu

gorzka czekolada do starcia

Przygotowanie:

Na spód formy o wymiarach 20x30 cm wykładamy herbatniki. Gotową warstwę smarujemy masą krówkową. Gotujemy 500 ml mleka, rozrabiamy w nim dwa budynie z cukrem. Układamy kolejną warstwę herbatników, na którą wylewamy przestudzony budyń. Na budyń kładziemy trzecią warstwę herbatników. Pozostałe 500 ml mleka ubijamy na sztywną pianę z dodatkiem fixu do śmietany. Wykładamy na herbatniki. Wierzch posypujemy startą czekoladą.

Brownie bez pieczenia

Brownie bez pieczenia to przepis na smaczny i zdrowy wegański deser. To kolejne ciasto, które składa się tylko z kilku składników! Zobaczcie, jak je przygotować.

Składniki na masę daktylową:

300 g suszonych daktyli

300 g dowolnych orzechów (może być mieszanka: laskowe, włoskie, nerkowce)

80 g kakao

Polewa:

1 łyżka kakao

1 łyżka masła orzechowego

45 ml syropu klonowego

Przygotowanie:

Daktyle zalewamy wrzątkiem i odstawiamy do nasączenia (co najmniej na 30 minut). Miękkie daktyle blendujemy na gładką masę. Dodajemy orzechy i kakao i zagniatamy ciasto. Wykładamy na wyłożoną papierem do pieczenia niewielką formę (20x15 cm) i wkładamy do lodówki (najlepiej na 45-60 minut). Kakao mieszamy z masłem orzechowym i syropem klonowym do czasu uzyskania gładkiej konsystencji. Polewę wylewamy na schłodzone ciasto. Dekorujemy orzechami, płatkami migdałów lub owocami.

