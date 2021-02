Brokuły: wartości odżywcze i właściwości odchudzające

Brokuły, zwane inaczej kapustą szparagową lub zielonym kalafiorem, to zielona bomba witaminowa. Zielone różyczki uważane są za jedne z najzdrowszych warzyw świata. Co ciekawe, swoje właściwości zachowują zarówno spożywane na surowo, jak i po obróbce termicznej. Co warto wiedzieć o brokułach?

Właściwości brokułów

Powstały w wyniku krzyżówki

Brokuły to, obok kapusty czy kalafiora, warzywa, które powstały w wyniku krzyżówki. Istnieje kilkanaście odmian brokułów, które różnią się między sobą m.in. kolorem.

To bomba witamin

Zielone różyczki zawierają szereg witamin, minerałów i składników odżywczych, co czyni je warzywem o właściwościach leczniczych. Znajdują się w nich:

witamina A opóźniająca procesy starzenia

witamina B6 wzmacniająca skórę, włosy

witamina C podnosząca odporność

witamina K poprawiająca wchłanianie witaminy D

potas niwelujący napięcia i skurcze mięśni

wapń wzmacniający kości i zęby

luteinę odpowiadającą za dobry wzrok

kwas foliowy polecany kobietom planującym ciążę

Wykazują działalności antynowotworowe

Brokuły zawierają sulforafan, przeciwutleniacz, który zapobiega mutacjom komórek oraz pomaga organizmowi zwalczyć powstające komórki nowotworowe. Wykazują jednak te właściwości tylko wtedy, gdy są odpowiednio przygotowywane. Jeżeli chcemy zachować ich właściwości przeciwnowotworowe, powinniśmy nie gotować ich, ale blanszować – najlepiej w temperaturze 76℃. Można je również przygotować na parze. Co ciekawe, mrożone brokuły nie mają właściwości antynowotworowych.

Pomagają na nadciśnienie

Zielone różyczki pomagają obniżyć ciśnienie w organizmie. Zawierają bardzo dużo potasu (295 mg w 100 g brokułów), który udrażnia naczynia krwionośne. Pomagają również pozbyć się nadwyżki sodu, co także korzystnie działa na ciśnienie tętnicze.

Pomagają schudnąć

Brokuły są bardzo niskokaloryczne (100 g brokułów to tylko 35 kcal). Zawierają dużo błonnika, co pozwala nasycić żołądek. Z tego powodu polecane są wszystkim osobom, które chciałyby stracić na wadze.

Brokuły chronią przed wrzodami

Zielone różyczki brokułów zawierają sulforafan, bardzo silny przeciwutleniacz, który jest w stanie zwalczyć stany zapalne w organizmie. Uważa się, że wspomaga organizm również w walce z nowotworem żołądka. Sulforafan niszczy bakterie, również te odporne na działanie leków, m.in. Helicobacter pyroli, który powoduje zapalenia przełyku i błony śluzowej żołądka.

Brokuły obniżają poziom cukru we krwi

Brokuły pomagają utrzymać odpowiedni poziom cukru we krwi. Mogą jeść je nawet chorzy na cukrzycę, ponieważ zawierają niski indeks glikemiczny. Zmniejszają również ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego u cukrzyków.

Wzmacniają stawy

To zielone warzywo poleca się osobom, które powinny wzmocnić swoje stawy. Brokuły zawierają flawanoid, który pomaga zachować odpowiednią gęstość chrząstek stawowych. Z tego powodu osoby cierpiące na choroby zwyrodnieniowe powinny na stałe włączyć brokuły do swojej diety.

Poprawiają wzrok

Ze względu na zawartość luteiny, witamin z grupy B i witaminy C, brokuły korzystnie działają także na wzrok. Regularnie spożywane pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej, choroby oczu, występującej u starszych osób.

Łagodzą objawy autyzmu

Amerykańscy naukowcy ze Szpitala Dziecięcego MassGeneral i Uniwersytetu Medycznego Johna Hopkinsa wykazali, że włączenie do diety brokułów może poprawić funkcjonowanie osób z autyzmem. Sulforafan, zawarty w brokułach, pomaga obniżyć stres oksydacyjny z jakim zmagają się autystycy, a co za tym idzie, wpłynąć na poprawę ich stanu zdrowia. Z badań jednak wynika, że terapia działa tylko w czasie regularnego dostarczania organizmowi sulforafanu. Po jej zakończeniu efekty mijają.

