Żurek wegański też może pachnieć świętami: oto, jak go przygotować

Przygotowanie żurku wegańskiego może stanowić pewne wyzwanie, ponieważ potrawa ta pełna jest składników, których weganie nie spożywają: jest w nim m. in. jajko, no i oczywiście różnego rodzaju kiełbasy, boczki. Wszystkie z nich da się jednak zastąpić lub zamienić na coś innego, można również dodać do żurku wegańskiego więcej warzyw, niż ma w sobie jego tradycyjna wersja. Przedstawiamy więc prosty przepis na wegański żurek wielkanocny.

Przepis na wegański żurek wielkanocny

Składniki:

2 litry wywaru warzywnego, przygotowanego z 2 pietruszek, 3 marchewek, 1 cebuli, połowy selera i soli

3 szklanki dobrej jakości zakwasu żytniego

kostka wędzonego tofu

2 ogórki kiszone

2 ząbki czosnku

2 łyżki chrzanu

1 cebula

1 łyżeczka suszonego majeranku

świeży majeranek (opcjonalnie, do położenia na wierzchu)

Sposób przygotowania:

Przygotowany z warzyw wywar wlej do garnka, a następnie dodaj do niego suszony majeranek i pokrojony w kostkę czosnek. Gdy bulion będzie już się gotował, wlej do niego zakwas żytni. Dodaj również starte na tarce o małych oczkach ogórki oraz chrzan. Zmniejsz ogień i na tym małym ogniu gotuj żurek przez około 20 minut, cały czas ją mieszając. W czasie, gdy zupa będzie się gotować, możesz na patelni obok zeszklić na oleju roślinnym cebulę. Następnie pokrój w kostkę wędzone tofu, dodaj je na patelnię do cebuli i smaż razem przez chwilę. Następnie dodaj tę mieszankę do zupy, a do smaku dopraw jeszcze solą i pieprzem. Na wierzch możesz dodać gałązki świeżego majeranku.

