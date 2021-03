Sałatka owocowa: 3 przepisy, które cię zachwycą

Sałatka owocowa to dobry wybór na śniadanie, podwieczorek czy kolację, gdy masz ochotę na coś zdrowego i smacznego, a nie chcesz tracić dużo czasu na gotowanie. Wybierz więc któryś z poniższych przepisów i rozkoszuj się pysznym owocowym smakiem!

Przepisy na sałatkę owocową

W Polsce tylko latem możemy korzystać z obfitości świeżych owoców rosnących w naszym kraju, jednak i zimą, jesienią czy wiosną można wykorzystać w przepisie na sałatkę owocową akurat te składniki, które są dostępne w sklepach.

Przepis na sałatkę zimową

Składniki (na 2 osoby):

2 banany

4 mandarynki

1 jabłko

2 kiwi

4 połówki brzoskwini z puszki

4 plastry ananasa z puszki

rodzynki (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Banany pokrój w plasterki, mandarynki na małe kawałki (każdy plasterek na pół), jabłka w kostkę, kiwi również, podobnie z brzoskwiniami i ananasem. Wymieszaj wszystkie owoce w misce, dodaj rodzynki. Możesz dolać do sałatki odrobinę soku z ananasów lub brzoskwiń. I gotowe!

Przepis na sałatkę witaminową

Nie tylko pyszny, ale i bardzo zdrowy, zawierający również warzywa.

Składniki (na 2 osoby):

3 plastry ananasa z puszki

1/4 grejpfruta

pół czerwonej i żółtej papryki

3 listki sałaty masłowej

pół łyżki oleju rzepakowego

1 łyżka soku z ananasa

sól

Sposób przygotowania:

Pokrój ananasa na kostkę, z papryki usuń gniazda nasienne, a następnie ją również pokrój w kostkę. Z grejpfruta usuń białe osłonki, a miąższ pokrój, bez niespodzianki, w kostkę. Następnie wymieszaj z owocami listki sałaty, a sok z ananasa połącz z olejem rzepakowym i dopraw odrobiną soli. Polej tak przygotowanym sosem sałatkę. Smacznego!

Przepis na sałatkę owocową z jogurtem

Przepis na zdrową sałatkę z egzotyczną nutą mango.

Składniki (na dwie osoby):

200 g winogron

1 pomarańcza

1 mango

sok z jednej cytryny

3 łyżki otrąb

1 łyżka płynnego miodu

400 ml jogurtu naturalnego

Sposób przygotowania:

Wszystkie owoce pokrój w kostkę, a następnie przełóż do miski i polej sokiem z cytryny. Całość dokładnie wymieszaj, następnie dodaj miód i znów wymieszaj. Tak przygotowaną sałatkę owocową polej jogurtem naturalnym i posyp otrębami. Smacznego!

Dlaczego warto jeść sałatki owocowe?

Owoce znajdują się u samej podstawy piramidy produktów, które potrzebujemy, by zdrowo żyć. Warto jednak dodać, że umieszczone są one na jednym poziomie z warzywami, jednak stosunek ilości zjedzonych warzyw do owoców powinien wynosić 3:1. Jeśli więc wolisz owoce niż warzywa i te drugie trudno ci przemycić w diecie, możesz to zrobić właśnie w sałatce owocowej – dodaj niepostrzeżenie np. paprykę czy kukurydzę do dania z przewagą owoców i już twoje dzienne spożycie warzyw się zwiększy.

Trudno powiedzieć, by istniał niewłaściwy przepis na sałatkę owocową. Jednym z najczęstszych jej składników jest banan, poprawiający zdrowie kości, pomagający regulować poziom ciśnienia krwi i zapobiegać niedokrwistości. Z kolei jabłka to cenne źródło flawonoidów i błonnika pokarmowego. Warto dodawać je do sałatek tym bardziej, że Polska słynie z najsmaczniejszych jabłek, jest jednym z głównych światowych eksporterów tych owoców.

Cytrusy z kolei słyną jako źródło witaminy C, a ich częste stosowanie może również pomóc obniżyć poziom ciśnienia krwi. Warto też wspomnieć o wielu innych owocach sezonowych, których w Polsce latem dostatek: truskawkach, czereśniach, wiśniach, jagodach, arbuzach, agreście, porzeczkach – możesz je dodawać do sałatek niemal dowolnie, tak, jak lubisz najbardziej.

Sałatkę owocową można oczywiście spożywać na świeżo, jak i po wyjęciu jej z lodówki, jednak warto pamiętać, że miąższ niektórych owoców, np. bananów czy jabłek po jakimś czasie ciemnieje.

