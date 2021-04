Prosty przepis na masą marcepanową. Na Wielkanoc i nie tylko

Do wykonania masy marcepanowej przydadzą ci się jedynie cztery składniki, które kupisz w każdym sklepie. Jej przygotowanie też wcale nie jest trudne. Marcepan możesz wykorzystać nie tylko na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie, ale również np. do przygotowywania cukierków na rodzinne uroczystości.

Przepis na domową masę marcepanową

Składniki:

250 g mielonych migdałów

125 g cukru pudru

125 g cukru drobnego do wypieków

1 żółtko (lub 2, gdy jajka są małe)

Sposób przygotowania:

Najpierw wymieszaj suche składniki: mielone migdały, cukier puder i cukier drobny, a następnie dodaj żółtko i wymieszaj dokładnie, aż do uzyskania gładkiej masy. Jeśli ciasto wydaje się sztywne, nie chce się połączyć, dodaj jeszcze jedno żółtko. Wymieszaj i gotowe! Tak przygotowaną masę marcepanową możesz używać od razu bądź włożyć do miski, zawinąć w folię spożywczą i na najwyżej tydzień włożyć do lodówki. Marcepan można również zamrozić i później, w wybranym momencie, po rozmrożeniu dowolnie formować go w różne kształty.

Jeśli zależy ci na uzyskaniu żółtego koloru masy marcepanowej, namocz szczyptę szafranu w łyżce wody, a potem wymieszaj go z gotową już masą. Z kolei dodanie laski wanilii wzmocni smak marcepanu, uzupełniając się ze smakiem migdałowym.

