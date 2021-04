Dlaczego nie warto żuć gumy? Odpowiedź dietetyczki

Tematykę tę Emilia Cesarek poruszyła w jednym ze swoich postów na Instagramie, na którym prowadzi profil Keepfitinstyle_dietetyk.

Dlaczego nie warto żuć gumy?

Ekspertka wyjaśnia, że głównym powodem jest ten, iż żucie gumy może przynieść negatywne skutki dla układów: pokarmowego i nerwowego, zaburzając proces redukcji. Jak to się dzieje?

Kiedy żujesz kawałek gumy wysyłasz swojemu podwzgórzu fizyczne sygnały, że pokarm wkrótce dostanie się do twojego układu trawiennego.

A przecież żaden pokarm na skutek żucia gumy w układzie trawiennym się nie znajdzie. Mimo to żucie uaktywnia i uwalnia enzymy trawienne i kwasy, robiąc to jednak bezcelowo. Jak dodaje Emilia Cesarek, MMC, czyli wędrujący kompleks mioelektryczny, który odpowiada za czyszczenie jelit po skończonym procesie trawienia, nie otrzymuje sygnału do działania, więc nie bierze się za sprzątanie.

Rzadko więc zdajemy sobie sprawę, że żucie gumy tak naprawdę aktywuje cały proces: zaczynają wydzielać się specyficzne enzymy, soki i hormony, potrzebne do tego całego zabiegu. Każdy żucie wymaga rozpoczęcia tego procesu od nowa, co w przypadku żucia gumy, a nie jedzenia jest, jak wspomniano, bezcelowe – nic przecież nie zostaje strawione.

Ponadto, skład gumy do żucia nie jest odżywczy, żucie nie daje organizmowi żadnych odżywczych produktów:

Abstrahując od składu gumy do żucia, który nie wnosi nic odżywczego, a wręcz jest sztucznym dodatkiem do żywności, znajdziemy tam liczną ilość słodzików, które w procesie fermentacji, przy przyjęciu w większej ilości mogą powodować problemy trawienne.

