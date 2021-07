Kawa proteinowa to hit TikToka. Jak zrobić jej zdrowszą wersję bez chemii?

Jeśli jeszcze nie słyszałeś o kawie proteinowej zwanej w skrócie Profee, to zapewne jeszcze nie jesteś stałym bywalcem TikToka – aplikacji, która robi furorę wśród najmłodszej części internautów. Użytkownicy tej platformy społecznościowej od pewnego czasu zachwycają się wymyślnymi sposobami na przygotowanie kawy z dodatkiem białka w proszku (w postaci popularnych wśród sportowców proteinowych shake'ów), kilku kostek lodu oraz dodatków smakowych – od zwykłego cukru po miód czy syrop klonowy.

Dodanie do zwykłej rozpuszczalnej kawy (lub świeżo zaparzonego espresso) odżywki białkowej zdaniem wielbicieli modnego napoju Profee ma przyspieszać metabolizm, ułatwiać spalenie tłuszczu i wspomagać odchudzanie – trudno jednak znaleźć przekonujące dowody na poparcie tej tezy, zwłaszcza jeśli wykorzystamy mieszanki pełne zbędnej chemii.

Mimo że z pewnością można znaleźć na rynku wysokiej jakości odżywki białkowe bogate w cenne składniki odżywcze, to jednak bez wątpienia dużo lepszym dodatkiem do popularnej kawy będą w 100 proc. naturalne źródła białka, które z powodzeniem mogą nam zastąpić zwykłe proteiny w proszku.

Przepis na zdrową wersję kawy proteinowej. Jak zrobić roślinny zamiennik napoju Profee?

Jeśli chcesz obejrzeć nagranie z polskimi napisami, pamiętaj o ustawieniu opcji pozwalającej na automatyczne tłumaczenie tekstu.

Składniki:

1/4 kubka wody

2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej

1 łyżka stołowa zmielonych nasion chia

1 łyżka stołowa zmielonego siemienia lnianego (może być len w proszku)

1 łyżka stołowa zmielonych nasion dyni (wcześniej należy je namoczyć)

ewentualnie: zmielone orzeszki ziemne

1 filiżanka roślinnego mleka z orzechów nerkowca

odrobina płynnej stewii lub syropu z daktyli do nadania słodkiego smaku (można pominąć)

Zaczynamy od zaparzenia kawy (możemy wykorzystać zarówno kawę rozpuszczalną, jak i świeżo przygotowane espresso).

W młynku elektrycznym mielimy na drobny proszek nasiona chia, siemię lniane oraz pestki dyni (które warto wcześniej namoczyć i pozostawić na pewien czas do wyschnięcia). Można do nich dodać także zmielone orzeszki ziemne mające sporo białka (w 100 g jest go aż 25,8 g). Warto wyjaśnić, że:

jedna łyżka stołowa pestek dyni zawiera około 2,7 g białka

taka sama ilość zmielonego siemienia lnianego ma około 1,9 g białka

a nasion chia – 4,7 g

filiżanka mleka z nerkowców ma zaś około 8 g białka

Drobno zmieloną masę zalewamy roślinnym mlekiem, dodajemy wcześniej zaparzoną kawę i dokładnie mieszamy – można też wlać wszystkie składniki do kielicha blendera i jeszcze raz zmiksować. Smacznego!

