Jak powinieneś przechowywać żywność? Mamy dla ciebie kilka cennych wskazówek

Chcesz w końcu zainwestować w porządne pojemniki na żywność, które nie tylko wpłyną na twoje zdrowie, ale też poprawią jakość twoich posiłków i sprawią, że nie będziesz przyczyniał się do zwiększania ilości trującego mikroplastiku? Statystyki są alarmujące, a teraz nie musisz być na to obojętny. Na rynku istnieją opcje produktów, które nie tylko cię zadowolą, ale będziesz ich używał latami i sprawią, że twoja lodówka czy kuchenne szafki, zawsze będą wyglądały, jakbyś właśnie w nich posprzątała.

Przez szkło nie przedostaną się do naszych organizmów chemikalia

Jesz posiłki z plastikowego pojemnika? Natychmiast powinieneś z tym skończyć. Chociaż wiele firm reklamujących opakowania wolne od BPA, nowe badania wykazały, że "prawie wszystkie dostępne na rynku produkty, nawet te wolne od bisfenolu A przekazują do posiłków chemikalia o wykrywalnym EA (aktywność estrogenowa)". Co więcej, w niektórych przypadkach nawet produkty reklamowane jako niezawierające BPA, dostarczały do produktów spożywczych więcej chemii niż te zawierające związek. Teraz jasne niż kiedykolwiek powinno być to, że szkło jest najbezpieczniejszym wyborem. Możesz np. zdecydować się na produkty firmy FoodSaver, które dostępne są w przystępnej cenie w Media Expert.

Szkło można w pełni recyklingować

W odróżnieniu do plastiku, szklane opakowania, typu FoodSaver, można bez końca poddawać recyklingowi. Aktualne szacunki wskazują, że tylko około 10 proc. opakowań plastikowych jest recyklingowanych. Gdzie trafiają resztki plastiku? M.in. do oceanów, tworząc tzw. strumienie odpadów.

Szkło zmniejsza produkcję tworzyw sztucznych

Myślisz, że ty sam jeden nie zmienisz świata? I tu się mylisz. Jeżeli każdy z nas wybierałby produkty szklane, w końcu produkcja plastikowych opakowań nie miałaby sensu. Dlatego warto zacząć zmianę już dziś i cały ten plastik, wytwarzany przy użyciu petrochemikaliów, przyczyniający się do zmian klimatu, powinien odejść w zapomnienie. I pamiętaj – wybierając szklane pojemniki na żywność, nie pomagasz tylko sobie, ale całym pokoleniom, swoim dzieciom i wnukom, żyć w zdrowym świecie.

Szkło jest wielokrotnego użytku

Każdy z nas wie, jak wyglądają plastikowe pojemniki, których używa się dłużej niż dwa tygodnie. Ciemnieją, wyginają się, trudno domyć z nich kolor sosów czy zup. Wszystkie te problemy znikają, kiedy wybieramy szklane opakowania, typu FoodSaver, które można bez problemu myć w zmywarce do naczyń, bez obaw o to, że się zużyją.

Świeżość i zdrowie przede wszystkim

To jak zabezpieczymy naszą żywność – obojętnie, jeżeli chodzi o lodówkę, zamrażarkę czy kuchenne szafki, wpłynie na to, jakiej ona będzie jakości. Jasne jest, że szklane pojemniki gwarantują nam to, że nasze jedzenie nie przesiąknie zapachem plastiku i chemicznych warstw, ponieważ wykonane jest z wyłącznie nietoksycznych materiałów. Pojemniki typu FoodSaver, nie będą reagowały z żadnym rodzajem żywności.

