Proteinowy koktajl: lepiej wypić przed, czy po treningu?

Zalecana dzienna dawka białka dla osób dorosłych wynosi 0,8 gramów na kilogram masy ciała każdego dnia. Ci, którzy uprawiają sport, potrzebują białka więcej, około 1,2 do 1,7 gramów. Ilość kalorii uzyskiwanych z produktów białkowych nie powinna przekraczać 10 do 35 proc.dziennego zapotrzebowania energetycznego – wskazują najnowsze badania.

Ile białka dostarcza koktajl proteinowy?

Dietetycy wskazują, że optymalna ilość białka, którą można dostarczyć w koktajlu, po treningu powinna zawierać ok. 20 do 40 gramów białka w zależności od intensywności treningu i długości ćwiczeń. Wskazane jest również dodanie do napoju 40-65 gramów węglowodanów. Jest to wystarczająca ilość składników, żeby zregenerować mięśnie.

Przed czy po treningu?

To, czy zdecydujesz się spożywać koktajl białkowy przed, czy po treningu, zależy od tego, jakie cele treningowe chcesz osiągnąć.

Budowanie masy mięśniowej

Tym, chcą budować masę mięśniową, dietetycy doradzają wypicie koktajlu białkowego po treningu. Koktajl białkowy można też połączyć z lekkostrawnymi węglowodanami, które mogą zwiększyć wchłanianie białka i budowę tkanki mięśniowej. Koktajle białkowe są szczególnie wskazane dla osób, które są dietach roślinnych i mają trudności z dostarczeniem organizmowi wystarczającej ilości białka.

Kontrola wagi

Białko zwiększa uczucie sytości posiłku. Jeśli więc twoim celem jest utrata wagi, spożywanie białka po treningu przyspieszy upragniony efekt.

Zwiększenie wydajności ćwiczeń

Dla osiągnięcia większej wydajności ćwiczeń kluczowe jest spożywanie odpowiedniej ilości białka, a nie czas, w którym dostarczymy je do organizmu. Badania sugerują, że wypicie koktajlu białkowego, najlepiej połączonego z węglowodanami, przed posiłkiem zwiększa wydajność ćwiczeń i dodaje energii, natomiast wypicie go po treningu przyspiesza procesy regeneracji.

Zapobieganie utracie mięśni

Białko zapobiega utracie mięśni, która występuje z powodu deficytu kalorii, jak i z racji wieku.

Łatwy sposób dostarczenia białka

Spożywanie koktajli białkowych jest wygodne, łatwe do przygotowania. Można je kupić gotowe lub samemu przygotować z dodatkiem mleka. Picie koktajli proteinowych zalecane jest nie tylko sportowcom, ale wszystkim, którzy chcą zdrowo się odżywiać.

„Koktajle proteinowe są idealne dla zapracowanych, aktywnych ludzi. Ponieważ łatwo je przygotować mieszając ze sobą ulubione składniki, mogą być szybką, sycącą przekąską lub częścią posiłku” – doradza dietetyczka Jenny Braddok.

