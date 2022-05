Grillowane marchewki to prosty i smaczny pomysł na przekąskę. Wypróbuj!

Szukasz pomysłu na pyszną, a zarazem prostą w przygotowaniu przekąskę? Założymy się, że tego przepisu jeszcze nie znałeś! Idealnie sprawdzi się na majówkowego grilla, jako zdrowy zamiennik nieco bardziej tłustych potraw.

Grillowane marchewki

Marchewki to zdecydowanie jedne z najpopularniejszych warzyw. Jako warzywo niskokaloryczne, pełni rolę zdrowej przekąski w diecie. Zawiera wiele witamin i składników odżywczych. Można spożywać je w rozmaitych formach: na surowo, gotowane, pieczone, a nawet... grillowane! Chociaż to nie problem wrzucić marchewkę na ruszt, my proponujemy podanie jej w nieco innej wersji.

Wszystko za sprawą domowego dipu z pikantną pastą harissa i odrobiną miodu. Przygotujesz go bardzo szybko, a może być prawdziwym hitem biesiady. Ale zastanawiasz się zapewne, czym jest harissa. Podstawą pasty są papryczki chili, do których dodaje się oliwę, czosnek, kmin rzymski oraz kolendrę. Można ją bez problemu dostać w Polsce. Do dania warto podać chłodny, kremowy jogurt i prażone pistacje.

Sposób przygotowania

Przepis: Grillowane marchewki Grillowane marchewki w sosie z pasty harrisa, miodu i tahini. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 pęczki cienkich marchewek

1 łyżka oliwy z oliwek

2 łyżeczki miodu

1 łyżeczka pasty harissa

2 łyżki prażonych, posiekanych pistacji

30 g jogurtu greckiego

2 łyżki tahini

2 łyżki świeżego soku z cytryny

sól

pieprz Sposób przygotowania 1Rozgrzej grill (jeszcze) do niskiej temperatury. W razie potrzeby przekrój na pół duże marchewki wzdłuż, aby mieć pewność, że wszystkie marchewki mają podobną szerokość. W dużej misce wymieszaj olej, miód i harissę. Dodaj marchewki i obtocz je w mieszance. 2Umieść marchewki na grillu (prostopadle do rusztów) i grilluj, przykryj pokrywą. Przewracaj marchewki w połowie na drugą stronę, aż będą przypieczone i miękkie, co potrwa od 10 do 12 minut. Przełóż na półmisek. 3W międzyczasie w misce wymieszaj jogurt, tahini, sok z cytryny i 1/4 łyżeczki soli i pieprzu. Stopniowo rozrzedzaj 2 łyżkami ciepłej wody, dodając więcej, jeśli mieszanina wydaje się zbyt gęsta. Polej marchewki i posyp pistacjami.

