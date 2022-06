Zacznij prowadzić zdrowe życie! Wystarczy wprowadzić te 5 prostych nawyków

Ekspert tłumaczy, że pracując od dekady w branży fitness, nauczył się, żeby nie dawać ludziom zbyt skomplikowanych planów ćwiczeń, drogich diet, bo nie zechcą zacząć przygody ze zdrowym życiem. Daje więc pięć prostych wskazówek, od których zaczyna pracę z tymi, którzy chcieliby lepiej wyglądać i lepiej się czuć. Podkreśla, że „chociaż mogą wydawać się banalne, przyniosą upragniony efekt”. Oto one:

Często się ruszaj!

Pamiętaj, że prawdziwe życie toczy się poza siłownią. Ćwiczenia są cenne, ale zajmą ci najwyżej kilka godzin tygodniowo. A co z resztą czasu? Czy zastanawiałeś się jak spędzasz większość swojego czasu i jakie to może mieć konsekwencje dla zdrowia? Dotyczy to zwłaszcza osób, które prowadzą siedzący tryb życia, spędzają często długie godziny przed komputerem. Oni są narażeni na wiele problemów zdrowotnych, głównie związanych z kręgosłupem – przestrzega ekspert. Doradza, żeby w pracy zrobić sobie kilka krótkich przerw: rozciągnąć się, pochodzić, wbiec kilka razy po schodach. Jeśli będziesz robić to regularnie, przyniesie efekt nie tylko twojemu ciału, ale jest też ważne dla zdrowia psychicznego – mówi Anthony J. Yeung.

Jedz naturalne produkty!



Niezależnie od tego, czy stosujesz dietę śródziemnomorska, paleo czy bezglutenową, wszystkie mają jedną ważną zasadę: jedz różnorodne naturalne, nieprzetworzone produkty. W twoim jadłospisie powinno znaleźć się: chude mięso, ryby, warzywa, zboża i owoce pełne witamin, składników odżywczych, błonnika. Pamiętaj, że jedzenie śmieciowej żywności zwiększa ryzyko cukrzycy i chorób serca.





Regularnie odstresowuj się!



Życie w ciągłym stresie, którego doświadczamy coraz częściej niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia, chorób serca, depresii a nawet chorób skóry, takich jak trądzik. Ekspert doradza, żeby każdego dnia znaleźć kilka minut, żeby się zrelaksować i naładować baterie. Pozytywne nastawienie do życia może nawet obniżyć ryzyko choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy, zawałów serca, udaru mózgu i infekcji. Pamiętaj, że szczęśliwi ludzie, to zdrowi ludzie!





Pij dużo płynów!



Ciało ludzkie składa się w około 60 proc. z wody. Dlatego właściwe nawodnienie jest tak ważne dla ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia. Pamiętaj, że nawet minimalne odwodnienie może wpłynąć na nastrój, energię i zdrowie.

Pij więc dużo wody, unikaj natomiast słodkich napojów. Czy pijesz dostatecznie dużo płynów, łatwo sprawdzić, obserwując mocz. U osób dobrze nawodnionych ma barwę jasnożółtą – doradza ekspert.



Śpij słodko!



Sen ma kluczowe znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego. To wtedy twoje mięśnie się regenerują, twoje ciało wraca do formy. Badania wskazują, że jeden na trzech dorosłych Amerykanów nie wysypia się dostatecznie długo, co może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca, otyłości i udarów. Staraj się więc zapewnić sobie dobry sen. Przed pójściem do łóżka unikaj korzystania z komputera, picia napojów z kofeiną i ciężkiego jedzenia – mówi ekspert.

