Chcesz mieć płaski brzuch? Zrezygnuj z dodatków do kawy

Zawarta w kawie kofeina pozwala zmniejszyć ilość tłuszczu w komórkach wątroby i przyspieszyć tempo przemiany materii. Chroni także przed niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, które występuje przy cukrzycy typu 2 lub otyłości. Jednak, jak wskazują dietetycy, dodanie do kawy kilku popularnych składników znacznie utrudnia walkę z nadmiarem kilogramów. Filiżanka caffe latte może mieć około 188 kcal. Kawa z bitą śmietaną może mieć nawet 600 kcal, a macchiato z lodami aż 800 kca.

Jakich dodatków do kawy unikać?

Cukier

Jeśli chcesz pozbyć się zbędnych kalorii, zrezygnuj ze słodzenia kawy – doradzają dietetycy. Każda łyżeczka cukru to minimum 20 dodatkowych kalorii – zakładając, że w ciągu dnia przeciętnie pije się od około 3 do 5 filiżanek kawy, w ciągu miesiąca bez zbędnych wyrzeczeń można pozbyć się, co najmniej jednego kilograma nadwagi. Pocieszają, że do gorzkiego smaku kawy można przyzwyczaić się już po około 2 tygodniach.

Śmietanka

Jedna porcja 9 proc. śmietanki do kawy to dodatkowe 100 kcal do spalenia – wskazują dietetycy. Podobną kaloryczność ma 30 ml zagęszczonego mleka słodzonego. Niesłodzone mleko to około 40 kcal. Klasyczne cappuccino z mlekiem ma od około 55 kcal do 90 kcal więcej niż czarna kawa, w zależności od tego, ile procent tłuszczu zawiera.

Zrezygnuj ze słodzików



Słodka kawa to nie jest dobry wybór, nawet jeśli cukier zastąpisz słodzikiem. Dietetycy doradzają, żeby zamiast nich, dodać do kawy cynamon. Ma nie tylko wyjątkowy aromat, ale też obniża ciśnienie.



Nie łącz kawy z deserem

Ten popularny duet niestety nie jest zdrowy. Łączenie kawy ze słodkimi przekąskami, może niweczyć odchudzanie – przestrzegają dietetycy.

Dodaj nasiona chia zamiast odżywek białkowych



Ostatnio, wśród osób, które uprawiają sport, stało się modne dodawanie do kawy odżywek białkowych. Dietetycy doradzają, że lepiej zastąpić je naturalnymi nasionami chia lub nasionami lnu lub dyni, które również są bogatym źródłem białka.

