Chcesz schudnąć? Jedz ten rodzaj sera

Kwas linolowy jest kwasem nienasyconym należącym do grupy omega–6, zaliczanym do tzw. egzogennych kwasów tłuszczowych. Oznacza to, że jest on niezbędnym składnikiem diety i musi być dostarczany organizmowi wraz z pożywieniem, ponieważ nie jest samoczynnie wytwarzany przez organizm.

Sprężony kwas linolowy

Prowadzone są badania nad rolą sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a także w prewencji chorób nowotworowych, chorób serca, cukrzycy.

Ser feta ma niski indeks glikemiczny

To, że ser feta ma niski indeks glikemiczny, jest kolejną dobrą informacją dla osób na diecie, które chcą cieszyć się smakiem sałatek z serem feta.

Ser feta – wartości odżywcze

Wartość energetyczna przypadająca na 100 gramów sera wynosi około 260 kcal. Jednak proces produkcji fety obejmujący częściową hydrolizę kazein powoduje, że białka zawarte w serze są lekkostrawne. Mają one również dużą wartość biologiczną ze względu na zawartość egzogennych aminokwasów. Są to aminokwasy, których organizm nie może syntetyzować samodzielnie i dlatego muszą być dostarczane w pokarmach.

28 – gramowa porcja sera feta zawiera:

6 g tłuszczu,

260 mg sodu,

1,2 g węglowodanów,

4 g. białek,

1 g cukru,

0,2 mg witaminę B2,

140 mg wapnia,

4,2 mg selenu,

94 mg fosforu,

0,5 mg witaminy B12,

0,1 mg witaminy B6.

Jaka feta jest najlepsza?

Prawdziwa grecka feta jest wytwarzana wyłącznie z mleka owczego i koziego. Kupując fetę, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kolor sera, który powinien być biały. Ważny jest również aromat. Feta ma również charakterystyczny zapach, który powstaje między innymi dzięki temu, że owce i kozy dające mleko do jej produkcji są karmione odpowiednimi rodzajami ziół. Dietetycy przestrzegają, żeby unikać sera feta produkowanego z mleka pasteryzowanego.

Z czym jeść fetę?

Najbardziej znanym daniem z dodatkiem fety jest sałatka z pomidorami, ogórkami, cebulą, oliwkami i oregano. Fetę można też zapiekać. Dobrze smakuje z papryką, bakłażanem lub innymi pieczonymi warzywami. Potrawy można wtedy przygotować bez dodatku soli – kawałki fety będą jej doskonałym zamiennikiem, nadającym potrawie intensywny smak.

Czytaj też:

Smaczna i lekka dla żołądka. Przepis na tradycyjną sałatkę grecką