„Spalacz tłuszczu” wycofany przez GIS. Zawierał tlenek etylenu

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o wycofaniupartii suplementów diety Redox Hardcore. Reklamowany jako „spalacz tłuszczu” produkt został wyprodukowany z użyciem składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Redox Hardcore – suplement wycofany przez GIS

Szczegóły dotyczące partii podlegających wycofaniu:

Nazwa produktu: Redox Hardcore

Data minimalnej trwałości: 11.2022, Numer partii: 190220

Data minimalnej trwałości: 04.2023, Numer partii: 041221

Frma SFD S.A. podjęła działania mające na celu wycofanie z obrotu wskazanych partii produktów, wytworzonych z użyciem zanieczyszczonego składnika. Ponadto firma poinformowała o wycofaniu produktu poprzez stronę internetową.

„Na podstawie rutynowych badań przeprowadzonych w niezależnym laboratorium, pragniemy poinformować, że w niektórych partiach produktu Redox Hardcore wykryto śladowe ilości tlenku etylenu” – napisano w oficjalnym komunikacie.

Firma wstrzymuje produkcję do czasu wyjaśnienia zdarzenia. Jednocześnie zapewnia o stałej kontroli nad sytuacją. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują działania podejmowane przez producenta.

Czym jest tlenek etylenu?

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji. Jest niedozwolony w żywności dostępnej w Unii Europejskiej. Został sklasyfikowany jako substancja kategorii 1B zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008. GIS wskazuje jasno, by nie spożywać wyrobów, co do których istnieje podejrzenie skażenia tlenkiem etylenu.

Czytaj też:

Pasta z łososia zanieczyszczona tlenkiem etylenu. Stanowcza reakcja GISCzytaj też:

GIS wycofuje czekoladę imbirową ze sklepów. Zawiera szkodliwy tlenek etylenu