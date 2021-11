Znane suplementy diety wycofane z obrotu. Zawierały rakotwórczy składnik

Jak podaje Główny Inspektor Sanitarny (GIS), firma SFD S.A. poinformowała o wycofaniu określonych partii suplementów diety marki ALLNUTRITION. Powodem było zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Szczegóły dotyczące wycofanej partii produktów

Zdjęcie produktu Nazwa produktu Numer partii Data minimalnej trwałości ENERGY BALANCE 60 kapsułek AN210529 05.2023 r. GOOD TRIP

60 kapsułek AN210522 05.2023 r. BRAIN FOCUS 60 kapsułek AN210606 06.2023 r. REDOX EXTREME

90 kapsułek 273220 08.2022 r.

Producent: SFD S.A., ul. Zielonogórska 4, 45-323 Opole. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują działania podejmowane przez producenta. Nie należy spożywać partii produktów określonych w tym komunikacie.

Czym jest tlenek etylenu?

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego bezpiecznych poziomów spożycia nie można ustalić. Z tego powodu został zakazany w żywności na terenie Unii Europejskiej. Może mieć działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość. Substancji używa się do produkcji rozpuszczalników, płynów zapobiegających zamarzaniu, tekstyliów, detergentów, klejów, pianek poliuretanowych i farmaceutyków. Nie należy spożywać produktów, co do których ma się podejrzenie, że zostały skażone tlenkiem etylenu.

