Tatar wołowy skażony Salmonellą. GIS wycofuje produkt ze sklepów

„Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella spp. w jednej partii produktu pn. Tatar wołowy, 200 g” – napisano w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego wydanym 1 grudnia 2021 roku. Skażony produkt pochodził z serii „Świat Szlachetnej Wołowiny Premium” wyprodukowanej przez Zakłady Mięsne Łuków. Partia, w której wykryto bakterię jest natychmiastowo wycofywana ze sklepów.

Uwaga na tatar wołowy skażony Salmonellą

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Tatar wołowy, 200 g

Numer partii: 3210312

Termin przydatności do spożycia: 03.12.2021

Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A., ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06110266 WE

Informację potwierdził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie, który nadzoruje wycofywanie produktu z rynku. Jeśli nabyłeś produkt o określonej wyżej partii, powstrzymaj się przed jego konsumpcję. Spożycie zanieczyszczonej Salmonella może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą.

Reakcja producenta

Jak czytamy na stronie GIS, producent zadeklarował natychmiastowe zatrzymanie produkcji surowych wyrobów mięsnych. Wykona też dodatkowe mycie i dezynfekcję pomieszczeń produkcyjnych oraz maszyn, w tym dodatkowe zamgławianie środkiem dezynfekującym. Przed wznowieniem produkcji zostaną pobrane próby czystościowe.

Ponadto zakład, w ramach działań własnych, dokona weryfikacji produkcji poprzez badania w kierunku Salmonella spp. 10 kolejnych partii produkcyjnych. Dodatkowo zakład poinformował wszystkich odbiorców w ramach nadzoru właścicielskiego.

Co to jest Salmonella?

Salmonella, bakteria wywołująca salmonellozę może powodować zatrucia pokarmowe prowadzące do niebezpiecznych powikłań. Objawami zakażenia mogą być: skurcze żołądka, biegunka i gorączka. Objawy zwykle rozwijają się od 12 do 72 godzin po ekspozycji na bakterie salmonelli i zwykle trwają od dwóch do siedmiu dni. Zatrucia pokarmowe są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, osób z obniżoną odpornością oraz w podeszłym wieku.

Czytaj też:

Kiełbasa tatarska wycofana ze sklepów. Powodem wykrycie bakterii Salmonelli