Toksyczny tlenek etylenu w kolejnych suplementach. GIS wycofuje blisko 40 partii z obrotu

Chodzi o suplementy, do produkcji których użyto surowca zanieczyszczonego tlenkiem etylenu. Jak podkreśla w swoim komunikacie GIS, tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia.

Jakie suplementy wycofuje GIS?

To produkty firmy Hi Tec Nutrition Sp. z o.o. z Wrocławia. Chodzi o różne partie produktów:

HCA Professional 100 kaps.

Creasteron Cherry 1204 g + 28 kaps.



Creasteron Cherry 2580 g + 60 kaps.



Creasteron Lemon 2580 g + 60 kaps.



Creasteron Lemon 1204 g + 28 kaps.



Creasteron Orange 2580 g + 60 kaps.



Creasteron Orange 1204 g + 28 kaps.



Creasteron Tropical 2580 g + 60 Kaps.



Creasteron Tropical 1204 g + 28 kaps.



Carbo Plus Orange 3000 g



Carbo Plus Orange 1000 g



Thermo Fusion 120 kaps.

Numery wycofywanych partii i daty minimalnych przydatności spożycia można sprawdzić w tabeli w komukacie GIS. To w sumie 37 partii produktów. Nie należy spożywać produktów wymienionych w komunikacie. Firma Hi Tec Nutrition Sp. z o.o. wszczęła procedurę wycofywania produktów z obrotu, do których został użyty kwestionowany surowiec i powiadomiła odbiorców kwestionowanych produktów. Wszystko odbywa się pod nadzorem służb sanitarnych.

Co to jest tlenek etylenu?

Sam tlenek etylenu to substancja o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Może przyczyniać się do powstawania m.in. nowotworów piersi oraz układu limfatycznego i krwionośnego, może być także odpowiedzialny za problemy z płodnością. Ponieważ nie ma określonej bezpiecznej dawki tej substancji dla człowieka, to znaczy, że każda ilość może być toksyczna.

