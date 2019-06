Dieta 80/10/10 – zdrowy sposób odżywiania czy niebezpieczna moda?

Dieta 80/10/10 jest niskotłuszczową, surową dietą wegańską opracowaną przez dr Douglasa Grahama, dietetyka, emerytowanego kręgarza i byłego sportowca. W założeniu ma prowadzić do poprawy samopoczucia. Ze względu na niską zawartość tłuszczu i mnóstwo błonnika pokarmowego, może szybko doprowadzić do spadku masy ciała. Nie to jednak jest jej głównym celem, a znalezienie ogólnej harmonii i zdrowia.

Dieta 80/10/10 – na czym polega?

Ten model żywieniowy zakłada, że 80 proc. kalorii pochodzi z węglowodanów, 10 proc. z białka i kolejne 10 proc. z tłuszczu. Dieta zakłada, że człowiek nie jest wszystkożerny, a jego organizm jest fizjologicznie zaprojektowany do trawienia owoców i delikatnych, zielonych liści. Produkty te mają zawierać wszystkie składniki odżywcze, których potrzebują ludzie, w optymalnych proporcjach. Co więcej, dieta 80/10/10 zakłada, że gotowanie uszkadza składniki odżywcze naturalnie występujące w żywności, co czyni je gorszymi pod względem odżywczym od surowej żywności. Uważa się również, że gotowanie wytwarza toksyczne związki, które są uważane za powodujące różne choroby, w tym raka, zapalenie stawów, niedoczynność tarczycy i przewlekłe zmęczenie. Stąd też na diecie 80/10/10 spożywa się produkty surowe, które w tej formie wykazują działanie odtruwające, ułatwiające naturalne procesy trawienia i mogące poprawić ogólny stan zdrowia i figurę.

Jak wygląda menu na diecie 80/10/10?

Dieta 80/10/10 zaleca przede wszystkim spożywanie niskotłuszczowych, surowych i nieprzetworzonych owoców oraz miękkich warzyw. Przykładowo brokuły czy kapusta mogą być trudniejsze w trawieniu, więc należy jeść je sporadycznie. Nie występują natomiast żadne ograniczenia w kwestii owoców, nawet tych bardzo słodkich.

Skąd czerpać tłuszcze, których na diecie należy dostarczać 10 proc? Np. z awokado i orzechów.

Czego nie jemy na diecie 80/10/10?

Ten model odżywiania zaleca unikanie żywności wysokobiałkowej, wysokotłuszczowej, gotowanej lub w inny sposób przetworzonej. Należą do nich mięso, jaja, nabiał, większość zbóż, warzyw skrobiowych, fasoli, grochu, soczewicy, suszonych owoców, pieczywa i fast foodów.

Zalety i wady diety 80/10/10?

Niewątpliwą zaletą tego modelu jest wprowadzenie dużej ilości świeżych owoców i warzyw. Badania konsekwentnie łączą wyższe spożycie owoców i warzyw w ramach zrównoważonej diety, z mniejszym ryzykiem chorób, w tym chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi, udaru mózgu, cukrzycy, demencji i niektórych rodzajów nowotworów. Jednakże nie istnieją dowody naukowe, potwierdzające ten konkretny stosunek w diecie.

Niewiele jest dowodów na to, że spożywanie mniej niż 10% kalorii z tłuszczu jest bardziej korzystne niż spożywanie na przykład 15 proc. lub 20 proc. tłuszczu. Niedobór białka może natomiast powodować utratę mięśni i napady głodu. Ponadto dążenie do osiągnięcia optymalnego, dziennego zapotrzebowania na kalorie może zmuszać do zjedzenia kilku kilogramów owoców i warzyw dziennie, co dla wielu osób jest po prostu nierealne. Ponadto dieta 80/10/10 może doprowadzić do niedoborów witaminy B12 (jak większość diet wegańskich). Zbyt mała ilość witaminy B12 może prowadzić do niedokrwistości, uszkodzenia układu nerwowego, niepłodności, chorób kości i chorób serca. Podobnie z jodem – jod ma zasadnicze znaczenie dla zdrowego funkcjonowania tarczycy, która kontroluje metabolizm.

Prawdą jest, że gotowanie może zmniejszyć zawartość składników odżywczych w niektórych produktach spożywczych. Jednak różne metody gotowania mają różny wpływ na utratę składników odżywczych. Całkowita rezygnacja z obróbki termicznej nie ma uzasadnienia. Kluczowe w codziennej diecie jest po prostu zdrowe gotowanie (np. krótkie gotowanie w małej ilości wody).

Rezygnacja z niektórych przypraw też nie ma większego uzasadnienia. Przykład? działanie Przeciwcukrzycowe cynamonu, przeciwzapalne właściwości kurkumy. Szkoda z tego rezygnować.

Dieta 80/10/10 może więc utrudniać zaspokajanie potrzeb żywieniowych organizmu.

