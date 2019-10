Jesteś na diecie pudełkowej? Sprawdź, jak od kuchni wygląda przygotowanie takiego cateringu

Dieta pudełkowa jest coraz bardziej popularna. – Ze względu na brak czasu nie jestem w stanie sobie sama gotować, ani poświęcać czas, żeby chodzić do restauracji – powiedziała Katarzyna Henel, która korzysta z diety pudełkowej. Jak wygląda przygotowywanie takich posiłków?

Diety pudełkowe można zamówić właściwie w każdym, dużym mieście. Cena takiego cateringu waha się od 30 do nawet 70 zł/dzień. Na ogół dowóz wliczony jest już w cenę. Niektóre firmy oferują dowóz poza strefę dostaw za dodtkową opłatą. W cenie mamy zazwyczaj 5 zbilansowanych posiłków. Plusem diet pudełkowych jest to, że nie musimy robić zakupów i regularnie gotować. Ponadto mamy pewność, że posiłki są dobrze zbilansowane i zawierają określoną liczbę kalorii. To ważne w przypadku osób będących na diecie odchudzającej, bądź intensywnie trenujących. Większość firm posiada opcje wegetariańskie, wegańskie czy bezlaktozowe. Przed dokonaniem zakupu na dłuższy okres warto zamówić tzw. zestaw próbny.

Jak wybrać dietę pudełkową? Podpowiadamy: