Dlaczego przerywamy dietę? Odpowiedź dietetyka może być zaskoczeniem

Ewelina Celejewska: Właśnie na rynku pojawiła się twoja nowa książka „Projekt: Zdrowe życie”. Czym różni się od innych pozycji na rynku?

Michał Wrzosek:Większość książek o diecie, które mamy na rynku to, mówiąc kolokwialnie, „widzimisię” autora, informacje nie poparte nauką i niejednokrotnie wręcz szkodliwe. A niewłaściwe nawyki żywieniowe i zła dieta prowadzą do 11 mln zgonów rocznie! Ta informacja nie jest wyssana z palca. To wynik badania opublikowanego przez naukowe czasopismo medyczne „The Lancet”. W Polsce prawie 60 proc. dorosłych zmaga się z problemem nadwagi lub otyłości. Na tegorocznym Europejskim Kongresie Otyłości naukowcy wzięli pod lupę wskazówki żywieniowe i treningowe publikowane przez wpływowych blogerów. Odkryli, że w ośmiu na dziewięć przypadków są one po prostu wyssane z palca. W mojej książce wszystkie rady podpieram badaniami naukowymi oraz własnym doświadczeniem, które przełożyło się na 1100 zadowolonych podopiecznych, by stworzyć publikację, która różni się od dziesiątek innych pozycji. Ułatwiam zapamiętywanie kluczowych informacji dzięki infografikom i podsumowaniom każdego rozdziału, a na koniec przygotowałem zestaw przepisów, dzięki którym możecie zaplanować zdrowe posiłki na cały tydzień. Nie ma na rynku takiej książki jak moja.

Wokół jakich obszarów żywienia narosło najwięcej mitów?

Przede wszystkim odchudzania, bo większość osób, myśląc o diecie, ma na myśli odchudzanie, co wynika ze statystyk, które przedstawiłem powyżej – ponad 60 proc. osób w Polsce ma nadwagę. Niestety osoby, które chcą pozbyć się zbędnych kilogramów wciąż szukają drogi na skróty, magicznego rozwiązania czy cudownej diety dzięki które szybko pozbędą się problemu. To nie ma prawa się udać. Jedyne skuteczne, trwałe i zdrowe rozwiązanie to zbudowanie zdrowych nawyków na zawsze. Dzięki temu nie tylko zyskamy, ale i utrzymamy na zawsze wymarzona sylwetkę, doskonałe samopoczucie i pewność siebie. Napisałem specjalny rozdział „Przyczyny przerywania diety”, bo wszyscy znamy kogoś, kto był lub aktualnie jest na diecie. Jakiejkolwiek diecie. Kogoś, kto realizował założenia bardziej lub mniej sumiennie. Wytrzymał długo lub zrezygnował na samym początku. Wypracował satysfakcjonujące rezultaty lub poddał się, zanim zobaczył jakiś efekt. Niezależnie od tego, jak przebiega cały proces, na pewnym etapie pojawia się kluczowy moment – przerwanie diety. Jaki jest powód przerwania procesu? Brak motywacji lub samodyscypliny? A może przyczyna leży w zupełnie innym miejscu? Aby zlokalizować problem – i, co ważniejsze, znaleźć rozwiązanie – przeprowadziłem niemal sto rozmów poświęconych przyczynom rezygnacji z przyjętego planu żywieniowego. Opisałem 10 najczęstszych powodów przerywania diety oraz sprawdzone sposoby, które pomogą utrzymać założenia zdrowej diety przez całe życie.

Mam wrażenie, że ludzie interesują się konsultacjami dietetycznymi głównie wtedy, gdy planują schudnąć. W jakich stanach zdrowotnych konieczna jest interwencja dietetyka klinicznego?

Celem diety jest nie tylko odpowiednia sylwetka. Dietoterapia to, obok leczenia farmakologicznego, jeden z najważniejszych czynników wpływających na leczenie wielu chorób. Dietoterapia jest również nieodłącznym elementem wspomagania leczenia chorób takich jak choroby autoimmunologiczne (hashimoto), niedoczynność tarczycy, cukrzyca i insulinooporność, celiakia i nadwrażliwość na gluten, zaburzenia hormonalne i brak cyklu miesiączkowego u kobiet, choroby jelit, a także przeciwdziałania objawom takim jak: przewlekłe uczucie zmęczenia, ospałość i brak sił. Prawidłowo dobrana dieta, zbilansowana pod względem makroskładników, witamin i składników mineralnych, jest w stanie zmniejszyć znacząco dolegliwości, uzupełnić niedobory związane ze stanem chorobowym, a także unormować wyniki badań biochemicznych.

Jak zmotywować osobę otyłą do odchudzania?

Odżywianie jest podstawowym czynnikiem, mającym wpływ na występowanie chorób przewlekłych. Dieta może wpływać nie tylko na obecny stan zdrowia, ale także decyduje o zwiększonym ryzyku chorób takich jak: nowotwory, choroby układu krążenia czy cukrzyca. Przewiduje się, że do 2020 choroby przewlekłe będą stanowić ¾ wszystkich zgonów na świecie w krajach rozwijających się, a liczba osób chorych na cukrzycę zwiększy się ponad 2,5 raza, z 84 mln w 1995 roku do 228 mln w 2025 roku. Każdy z nas ma ogromny wpływ na swoje zdrowie, które zależy głównie od naszego stylu życia.

Nie na każdego takie dane działają. Konkrety – co robić?

Małymi krokami zmieniaj swoje nawyki żywieniowe i dokonuj lepszych wyborów. Zastąp produkty o wysokiej wartości energetycznej tymi o wysokiej wartości odżywczej. Niektóre osoby (takie jak ja), dokonując zmian, chciałyby od razu zmienić wszystko i podążać za idealnym planem. Większość ludzi ma jednak spokojniejsze podejście i woli wprowadzać zmiany powoli. Żaden z tych sposobów nie jest lepszy od drugiego. W zależności od tego, jak kto podchodzi do zmian, może robić jeden krok naprzód tygodniowo, jeden na dwa tygodnie albo jeden na miesiąc. Sam zdecyduj, jaki sposób będzie najbardziej skuteczny w twoim przypadku. Czekanie i przyzwyczajanie się do jednej zmiany jest dobre przed wprowadzeniem kolejnej.

Wymówki, które słyszysz najczęściej?

„Nie mam czasu”, „nie chce mi się” oraz „zacznę jutro” to obecnie jedne z najczęściej występujacyh chorób na świecie (śmiech). Jak więc to wszystko zacząć, osiągnąć wymarzoną sylwetkę i utrzymać ją na zawsze?

Postaw sobie realny cel.

Zawsze dokonuj możliwie najlepszego wyboru.

Zastanów się, co tak naprawdę Cię motywuje.

Nie trzymaj niezdrowej żywności w domu.

Nigdy nie podchodź do diety na zasadzie „wszystko albo nic”.

Śledź i monitoruj swoje postępy.

Bądź świadomy, że zmiana nawyków wymaga czasu.

Znajdź najlepszy sposób na siebie.

Planuj wcześniej, co zjesz.

Prowadź dzienniczek żywienia.

Pamiętaj jednak, że każdy pojedynczy wybór lepszej żywności zbliża cię do celu, jakim jest zdrowe odżywianie. Małe zmiany w wyborze jedzenia – dokonywane w ciągu tygodnia czy dnia – zrobią wielką różnicę w ogólnym sposobie odżywiania się.

Jakie trendy panują aktualnie w dietetyce i co będzie modne w 2020 roku?

Czasami jesteśmy tak pochłonięci modnymi dietami, że zapominamy o spojrzeniu na dowody. Ale modne diety to głównie złe diety – dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że często się zmieniają i nie uczą zdrowych nawyków żywieniowych. Charakterystyczne jest to, że diety modne pojawiają się np. wiosną pod hasłem „schudnij do lata”, czyli proponują duży spadek masy ciała w krótkim czasie. Nie są stworzone na lata, ale na jeden sezon. Nie bez przyczyny zresztą, bo są na ogół na tyle restrykcyjne i wymagające, że trudno byłoby je długo utrzymać. Mają prowadzić do dużych spadków masy ciała i przez to posiadają sporo skutków ubocznych.

Mam do ciebie prośbę. Nie wybieraj diety tylko dlatego, że jest modna. Twoje zdrowie jest zbyt ważne, by narażać je na porady pseudospecjalistów. Wybierz rozwiązanie, które będzie skuteczne i dopasowane do Twojego organizmu.