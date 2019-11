Przygotowywanie większej liczby posiłków w domu jest zawsze jedną z pierwszych sugestii dla rodzin, które chcą prowadzić zdrowszy styl życia. Liczne badania wykazały, że ludzie, którzy jedzą mniej posiłków w restauracji, ważą mniej i mają dietę lepszej jakości.

Podjęcie decyzji o gotowaniu większej liczby posiłków w domu wymaga pewnych zmian w organizacji codziennego życia. O ile przez pierwszych kilka tygodni łatwo jest trzymać się nowego harmonogramu, tak samodzielne gotowanie przez dłuższy czas może już być trudne. Ważne jednak, by nie podchodzić do zmian na zasadzie „wszystko albo nic”. To, że sporadycznie zjemy coś na mieście nie jest końcem świata, a ciekawym urozmaiceniem. Ważne, by na co dzień żywić się domowymi posiłkami.

Jak przygotować zdrowe, domowe posiłki? 6 rad dla początkujących

