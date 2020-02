Dieta przeciwzapalna – uniwersalne wskazówki

Stany zapalne w organizmie nie są jedynie wynikiem działania drobnoustrojów np. bakterii i wirusów. Towarzyszą one wszystkim schorzeniom i dolegliwościom zdrowotnym, a także są bezpośrednio związane ze stosowaną dietą oraz prowadzonym trybem życia. W celu wykrycia zapalenia, konieczne jest wykonanie badania krwi z oznaczeniem markerów stanu zapalnego CRP oraz odczynu OB, jednak przewlekły stan zapalny organizmu daje również dość typowe objawy, których nie warto bagatelizować.

Czym jest przewlekły stan zapalny organizmu?

Z przewlekłym stanem zapalnym organizmu mamy do czynienia wówczas, gdy uruchomiona zostaje reakcja obronna organizmu w związku z inwazją patogenów lub np. urazem. Niewiele osób wie, że zaczerwienienie i obrzęk, które pojawiają się wokół rany to właśnie pożądana reakcja organizmu, który aktywuje mechanizmy obronne w celu zwalczenia zagrożenia – w tym przypadku stan zapalny ma na celu ułatwienie procesów gojenia i tym samym zabezpieczenie przez wnikaniem przez ranę chorobotwórczych drobnoustrojów. Taka sama reakcja uruchamiana jest w wyniku przebiegu każdej infekcji – w efekcie wykrytego zagrożenia powstaje stan zapalny, który jest niezbędny do zwalczenia choroby. Jeżeli trwa krótko, to służy zdrowiu; sytuacja zmiana się w momencie, gdy stan zapalny jest powodowany nie tylko infekcją (przewlekłą lub nieleczoną), ale także innymi czynnikami m.in. stresem, dietą oraz niezdrowymi nawykami. Wówczas staje się niebezpieczny dla zdrowia i sprzyja rozwojowi wieku chorób oraz uciążliwych dolegliwości.

Co to jest dieta przeciwzapalna?

Dieta przeciwzapalna nie jest typowym modelem żywieniowym, który ma spowodować szybkie odchudzanie. To dieta, którą trzeba stosować przez resztę życia, bo tylko wówczas przyniesie ona oczekiwane efekty w postaci wsparcia leczenia różnych schorzeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób w przyszłości. Dieta ta jest uważana za jeden z obowiązkowych elementów profilaktyki antynowotworowej, dlatego warto dokładnie zapoznać się z jej zasadami.

Dieta przeciwzapalna od wielu lat zyskuje na popularności. Jej stosowanie propaguje m.in. znany kardiolog Dr Joel Kahn, który zaleca swoim pacjentom całkowitą rezygnację ze spożywania czerwonego mięsa w celu redukcji przewlekłego stanu zapalnego organizmu, który jest nie tylko przyczyną rozwoju chorób serca, ale także przyśpiesza procesy starzenia się organizmu. Pierwsze dowody naukowe na to, że stan zapalny jest przyczyną schorzeń kardiologicznych oraz miażdżycy tętnic pojawiły się już w 1856 roku.

Dieta przeciwzapalna – zasady

Jedną z najważniejszych zasad diety przeciwzapalne jest unikanie czynników, które indukują rozwój zapalenia. Należą do nich chętnie spożywane produkty, m.in.:

produkty o wysokim indeksie glikemicznym (IG),



czerwone mięso,



żywność wysoko przetworzona,



słodycze,



napoje gazowane,



alkohol.



Nadmierne spożycie wyżej wymienionych produktów podnosi poziom białka C-reaktywnego, które jest jednym z markerów stanu zapalnego. Prowadzi ono także do insulinooporności, cukrzycy typu 2, nadwagi, otyłości oraz innych schorzeń, które są bezpośrednio związane przewlekłym stanem zapalnym organizmu.

Dieta przeciwzapalna bazuje na naturalnych, nieprzetworzonych produktach o niskim i średnim IG, które powinny pochodzić z pewnego źródła. Uwzględnia także przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, najlepiej wody. Uzupełnieniem diety jest spożywanie produktów, które wykazują udowodnione działanie przeciwzapalne np. warzyw bogatych w beta-karoten, produktów pełnoziarnistych, które dostarczają do naszego organizmu magnez i błonnik pokarmowy, a także ziół (oregano, tymianek) oraz produktów bogatych w kwasy Omega-3. Na liście produktów o działaniu przeciwzapalnym znajdują się przede wszystkim warzywa i owoce, produkty bogate w witaminę D3, rośliny strączkowe, a także zielona herbata. W celu redukcji stanów zapalnych, poleca się spożywać większe ilości czosnku, cebuli i imbiru.

Podsumowując, dieta przeciwzapalna została stworzona przede wszystkim w celu zapobiegania przewlekłym stanom zapalnym organizmu. Bazuje ona na zdrowych i naturalnych produktach, które dostarczają do organizmu cenne witaminy oraz minerały. Uwzględnia też prozdrowotnie działające przyprawy oraz naturalne antyoksydanty, które nie tylko redukują stan zapalny, ale także spowalniają procesy starzenia się organizmu i niszczą wolne rodniki tlenowe.

Czytaj także:

Jedzenie w restauracjach to przepis na niezdrowe odżywianie?