Dieta teksańskich strażaków. Sprawdź, czy jest dla ciebie

Stosowana dieta ma ogromny wpływ na stan zdrowia. Choć nie jest to stwierdzenie odkrywcze, to nadal zapominamy, że najprostsze zmiany mogą okazać się najskuteczniejsze. Tak jest właśnie w przypadku diety teksańskich strażaków, która pozwala w 4 tygodnie poprawić nie tylko stan zdrowia i pozbyć się zbędnych kilogramów, ale także zyskać doskonałą formę fizyczną.

Na czym polega dieta TS?

Dieta teksańskich strażaków to optymalnie zbilansowana dieta roślinna o pozytywnym wpływie na zdrowie. Łączy ona odpowiedni sposób odżywiania z aktywnością fizyczną, dzięki czemu okazuje się skuteczna zarówno w przypadku osób, które chcą jedynie zrzucić zbędne kilogramy, jak i osób, którym zależy na redukcji skutków nieprawidłowego odżywiania, czyli obniżeniu poziomu złego cholesterolu oraz poprawie kondycji fizycznej. Zgodnie z założeniami dieta ma służyć każdemu, kto chce poczuć się lepiej, zadbać o zdrowie oraz odzyskać utraconą formę, wpływając zarówno na wygląd zewnętrzny, jak i funkcjonowanie organizmu.

Dietę TS opracował strażak Rip Esselstyn (stąd jej nazwa) w celu poprawy zdrowia i kondycji swoich kolegów. Szybko stała się ona dietetycznym hitem, który dodatkowo wpisuje się w modne trendy żywienia w stylu EKO. Dieta teksańskich strażaków nie jest modelem żywieniowym, którego stosowanie wiąże się z dużym ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia oraz wystąpienia niedoborów żywieniowych, ale nie oznacza to, że jest dla każdego. Diety roślinne wymagają przede wszystkim odpowiedniego podejścia i świadomości związanej z koniecznością dostarczenia do organizmu wszystkich składników odżywczych. Nie jest to typowa dieta odchudzająca o działaniu redukującym zbędne kilogramy, bo ma ona na celu przede wszystkim przywrócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu i odwrócenie szkód, jakie powoduje spożywanie produktów wysoko przetworzonych oraz globalne uzależnienie od cukru, soli i niezdrowych tłuszczów.

Dieta teksańskich strażaków – zasady

Podstawową i najważniejszą zasadą diety TS jest rezygnacja z:

mięsa,



jaj,



nabiału,



produktów zawierających sól,



produktów zawierających cukier,



produktów wysoko przetworzonych,



tłuszczów zwierzęcych,



fast-foodów,

oraz słodyczy, napojów gazowanych i innej, niezdrowej żywności.

Fundamentem, na którym opiera się dieta teksańskich strażaków, są produkty roślinne. Powinny one być jak najmniej przetworzone i cechować się wysoką jakością, która ma ogromny wpływ na ich wartości odżywcze. Dieta TS uwzględnia spożywanie, m.in.;

warzyw i owoców,



produktów pełnoziarnistych,



orzechów,



roślin strączkowych,



nasion i pestek.

Powyższe produkty powinny być spożywane w naturalnej postaci lub poddawane minimalnej obróbce, to tylko wówczas odczujemy pozytywne skutki stosowania tej diety.

Dieta uwzględnia także umiarkowaną aktywność fizyczną, która nie tylko usprawnia redukcję zbędnych kilogramów, ale także bardzo dobrze wpływa na zdrowie serca, chroniąc m.in. przed miażdżycą oraz zawałem. Plan treningowy zakłada zarówno ćwiczenia aerobowe, które pozytywnie wpływają na cały organizm, jak i ćwiczenia rzeźbiące mięśnie.

Jakie efekty widoczne są po zakończeniu diety TS?

Dieta teksańskich strażaków trwa 28 dni. Nie wymaga drastycznego ograniczenia liczby spożywanych kalorii ze względu na eliminację szkodliwych i wysokokalorycznych pokarmów. Pozwala schudnąć i poprawić stan zdrowia oraz zyskać lepszą formę fizyczną. Co więcej, poprawia ogólne samopoczucie i powoduje przypływ sił witalnych.

Dieta teksańskich strażaków jest jednym z chętniej polecanych modeli żywieniowych, ale nie jest to dieta dla każdego; nie powinny stosować jej kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią oraz dzieci. W przypadku osób przewlekle chorych oraz seniorów stosowanie diety TS trzeba najpierw skonsultować z lekarzem.

