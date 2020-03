Czy dieta wegetariańska może zapobiec udarowi mózgu?

Naukowcy zbadali związek między dietą a występowaniem dwóch różnych rodzajów udaru mózgu. Były to: udar krwotoczny, w którym krew z tętnicy przecieka do mózgu oraz udar niedokrwienny, który jest skutkiem zablokowanego naczynia krwionośnego. Udar w jakiejkolwiek postaci może prowadzić do niepełnosprawności, a osoby dotknięte chorobą częściej chorują w przyszłości na demencję.

Czy wegetarianizm jest lepszy pod względem ryzyka udaru?

Wegetarianizm i weganizm stają się coraz bardziej popularne. I chociaż wiele osób wybiera dietę roślinną ze względów środowiskowych i związanych z cierpieniem zwierząt, to nadal postrzegają te diety jako lepsze dla zdrowia.

W ubiegłym roku przyjrzano się udarom u ponad 48 tys. osób jedzących mięso i wegetarian w Wielkiej Brytanii. Autorzy badania stwierdzili, że chociaż wegetarianie mieli niższy wskaźnik chorób niedokrwiennych serca niż osoby jedzące mięso, to częściej doświadczali udarów. Naukowcy doszli do wniosku, że mogą istnieć pewne czynniki związane z konsumpcją żywności, które mogą zapobiegać udarowi.

Badanie z Tajwanu

Do badania naukowcy zaangażowali dwie kohorty ochotników ze społeczności buddyjskich na Tajwanie – sumie ponad 13 tys. osób. Najpierw uczestników przebadano pod kątem zdrowotnym i zapytano ich o dietę, zwyczaje związane z paleniem, spożywanie alkoholu i aktywność fizyczną.

Następnie naukowcy prześledzili stan zdrowia uczestników. Śledzili pierwszą grupę wolontariuszy średnio przez 6 lat, a drugą grupę przez 9 lat. Średni wiek uczestników badania wynosił 50 lat. Badacze nie rekrutowali nikogo, kto nie miał ukończonych 20 lat lub już miał udar. Około 30% ochotników stanowili wegetarianie, którzy nie jedli mięsa ani ryb, a spośród tych osób około jedną czwartą stanowili mężczyźni.

Wegetarianie jedli więcej orzechów, warzyw i soi niż niewegetarianie. Pili też więcej alkoholu, ale rzadziej palili. Obie grupy spożywały taką samą ilość owoców i jajek, ale niewegetarianie jedli więcej nabiału i tłuszczu.

Naukowcy obliczyli, że po uwzględnieniu wieku, płci, statusu palenia i innych warunków zdrowotnych wegetarianie w pierwszej grupie mieli o 74% mniejsze ryzyko udaru niedokrwiennego niż niewegetarianie. W drugiej grupie wegetarianie mieli o 60% mniejsze ryzyko udaru niedokrwiennego, o 65% mniejsze ryzyko udaru krwotocznego i o 48% niższe ryzyko udaru ogółem niż niewegetarianie.

– Ogólnie rzecz biorąc, nasze badanie wykazało, że dieta wegetariańska była korzystna i zmniejszała ryzyko udaru niedokrwiennego nawet po uwzględnieniu znanych czynników ryzyka, takich jak ciśnienie krwi, poziom glukozy tłuszczów we krwi – powiedział autor badania dr Chin-Lon Lin z Uniwersytetu Tzu Chi w Hualien na Tajwanie. – Może to oznaczać, że być może istnieje jakiś inny mechanizm ochronny, który może chronić osoby stosujące dietę wegetariańską przed udarem.

Naukowcy przypominają, że pozyskane wyniki mogą odbiegać od poprzednich badań, ponieważ ich uczestnicy unikali alkoholu, potencjalnego czynnika ryzyka udaru mózgu. Autorzy zauważyli również, że wyniki badań mogą nie mieć zastosowania do populacji żyjących poza społecznościami buddyjskimi na Tajwanie.

