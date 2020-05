Chcesz przejść na dietę ketogeniczną? Oto 7 czynników ryzyka, o których powinieneś pamiętać

Dieta ketogeniczna jest dietą o bardzo niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości tłuszczu, która ma wiele podobieństw do diety Atkinsa i diety niskowęglowodanowej. Polega na drastycznym zmniejszeniu spożycia węglowodanów i zastąpieniu ich tłuszczem. Ta redukcja węglowodanów wprawia twoje ciało w stan metaboliczny zwany ketozą.

Kiedy tak się dzieje, twoje ciało staje się niezwykle wydajne w spalaniu tłuszczu by wytworzyć energię. Zamienia również tłuszcz w ketony w wątrobie, które mogą dostarczać energię do mózgu. Diety ketogeniczne mogą powodować znaczne obniżenie poziomu cukru i insuliny we krwi. To, wraz ze zwiększoną liczbą ketonów, ma wiele zalet zdrowotnych.

Badania pokazują, że dieta ketogeniczna przewyższa często zalecaną dietę niskotłuszczową. Co więcej, dieta jest tak sycąca, że ​​można schudnąć bez liczenia kalorii i śledzenia spożycia pokarmu. Jedno z badań wykazało, że osoby stosujące dietę ketogenną straciły 2,2 razy więcej wagi niż osoby stosujące dietę niskotłuszczową o ograniczonej kaloryczności. Poziom trójglicerydów i cholesterolu HDL również się poprawił.

