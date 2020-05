Dieta ketogeniczna a ból głowy – jak go leczyć?

Kilka czynników może powodować bóle głowy na diecie ketogenicznej, które zwykle występują na jej początku. Poniżej opisaliśmy kilka z nich.

Niski poziom cukru we krwi

Glukoza, rodzaj węglowodanów, jest głównym źródłem paliwa dla twojego ciała i mózgu. Dieta ketogeniczna drastycznie zmniejsza spożycie węglowodanów, zastępując je tłuszczem. To wprowadza twoje ciało w ketozę, stan metaboliczny, w którym spalasz tłuszcz jako główne źródło energii.

Kiedy zaczynasz dietę, twoje ciało zaczyna bazować na ciałkach ketonowych zamiast na glukozie, co może powodować spadek poziomu cukru we krwi. To z kolei może prowadzić do niskiego poziomu cukru we krwi. To przejście do ketozy może obciążać mózg, co może powodować zmęczenie psychiczne lub tzw. mgłę mózgu, a także bóle głowy.

Odwodnienie

Odwodnienie jest jednym z najczęstszych skutków ubocznych diety ketogenicznej. Dzieje się tak, ponieważ ludzie częściej oddają mocz, gdy przechodzą w ketozę.

Podczas tej przemiany twoje ciało wyczerpuje zmagazynowaną formę węglowodanów, zwaną glikogenem. Biorąc pod uwagę, że glikogen w twoim ciele wiąże się z cząsteczkami wody, uwalnia wodę po zużyciu.

Co więcej, twoje ciało wytwarza mniej insuliny – hormonu, który pomaga wchłaniać glukozę z krwi – na keto, ponieważ spożywasz mniej węglowodanów. Spadek poziomu insuliny może wpływać na elektrolity, takie jak potas i sód, które odgrywają kluczową rolę w nawodnieniu. Na przykład nerki uwalniają nadmiar sodu, gdy poziom insuliny spada, co sprzyja odwodnieniu. Łącznie czynniki te mogą przyczyniać się do bólów głowy.

Oprócz bólów głowy objawy odwodnienia obejmują suchość w ustach, zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

Inne potencjalne przyczyny

Kilka innych czynników może zwiększać ryzyko bólu głowy na diecie ketogenicznej.

Należą do nich nadużywanie leków, diuretyków i innych leków sprzyjających odwodnieniu, a także czynniki związane z wiekiem i stylem życia, takie jak słaby sen, stres i pomijanie posiłków.

Jak leczyć ból głowy i zapobiegać im w przypadku diety ketogenicznej?

Wiele osób odczuwa skutki uboczne poza bólami głowy na diecie ketogenicznej, w tym skurcze mięśni, zaparcia, zmęczenie i zawroty głowy. Objawy te są ogólnie znane jako grypa ketonowa.

W większości przypadków odwodnienie i zaburzenia równowagi elektrolitowej mogą pogorszyć te objawy, przez co zapobieganie jest szczególnie ważne. Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia i spożywanie dużej ilości pożywnych pokarmów może pomóc zminimalizować ryzyko odwodnienia. To z kolei może złagodzić bóle głowy – i przede wszystkim zapobiec ich wystąpieniu.

Oto kilka konkretnych wskazówek:

Pij dużo wody. Ponieważ początkowe fazy keto wiążą się z utratą wody, ważne jest, aby pić odpowiednie płyny. Celuj w co najmniej 2 litry wody każdego dnia.

Ogranicz spożycie alkoholu. Alkohol jest środkiem moczopędnym, co oznacza, że ​​powoduje częstsze oddawanie moczu i może zwiększać ryzyko odwodnienia.

Jedz więcej produktów bogatych w wodę, o niskiej zawartości węglowodanów. Ogórki, cukinia, sałata, seler, kapusta i surowe pomidory mają wysoką zawartość wody, co może pomóc w utrzymaniu nawodnienia. Niektóre z nich są również dobrym źródłem elektrolitów.

Jedz więcej produktów bogatych w elektrolity. Pokarmy ketonowe, takie jak awokado, szpinak, grzyby i pomidory, zawierają dużo potasu. Podobnie migdały, jarmuż, pestki dyni i ostrygi są bogate w magnez i nadają się na dietę ketogeniczną.

Dodaj do jedzenia sól. Rozważ lekkie solenie żywności, aby zmniejszyć ryzyko zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Wypróbuj suplement elektrolitowy. Przyjmowanie suplementu elektrolitowego może zminimalizować ryzyko odwodnienia i objawów grypy ketonowej.

Unikaj intensywnych ćwiczeń. Powstrzymaj się od intensywnych treningów w pierwszych dniach keto, ponieważ mogą stresować twoje ciało i zwiększać prawdopodobieństwo bólu głowy.

Jeśli nadal odczuwasz bóle głowy po kilku dniach lub tygodniach diety ketogenicznej, skonsultuj się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i przeciwdziałać jej.

