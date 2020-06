Dieta „Eat Stop Eat” – czy da się na niej schudnąć?

Eat Stop Eat to nowe podejście do przerywanego postu, które charakteryzuje się włączeniem maksymalnie dwóch nie następujących po sobie dni na czczo. Opracował je Brad Pilon, autor popularnej i trafnie zatytułowanej książki „Eat Stop Eat”.

Pilon zainspirował się do napisania tej książki po zbadaniu wpływu krótkotrwałego postu na zdrowie metaboliczne na University of Guelph w Ontario. Według Pilona metoda Eat Stop Eat nie jest typową dietą odchudzającą, a sposobem na ponowne oszacowanie tego, czego wcześniej nauczono na temat czasu i częstotliwości posiłków oraz tego, w jaki sposób odnosi się to do twojego zdrowia.

Jak to się robi?

Wdrożenie diety Eat Stop Eat jest stosunkowo proste. Wybierasz jeden lub dwa kolejne dni w tygodniu, podczas których powstrzymujesz się od jedzenia przez pełny okres 24 godzin.

Przez pozostałe 5-6 dni w tygodniu możesz jeść swobodnie, ale zaleca się dokonywanie rozsądnych wyborów żywieniowych i unikanie spożywania więcej niż potrzebuje twoje ciało. Choć wydaje się to sprzeczne z intuicją, nadal będziesz jeść coś w każdy dzień kalendarzowy tygodnia, stosując metodę Eat Stop Eat.

Na przykład, jeśli pościsz od 9 rano we wtorek do 9 rano w środę, pamiętaj, aby zjeść posiłek przed 9 rano we wtorek. Następny posiłek odbędzie się w środę po 9 rano. W ten sposób masz pewność, że pościsz przez pełne 24 godziny, ale nie dłużej.

Należy pamiętać, że nawet w dni postu Eat Stop Eat zdecydowanie zaleca się odpowiednie nawodnienie. Picie dużej ilości wody jest najlepszym wyborem, ale dozwolone są również inne rodzaje napojów bez kalorii, takie jak niesłodzona lub sztucznie słodzona kawa lub herbata.

Zalety Eat Stop Eat

Może sprzyjać odchudzaniu

Jednym z głównych powodów, dla których ludzie wdrażają przerywane posty, takie jak Eat Stop Eat, jest chęć schudnięcia.

Chociaż obecnie nie ma badań dotyczących konkretnie Eat Stop Eat pod kątem utraty wagi, coraz więcej dowodów sugeruje, że okresowe, przedłużone posty, takie jak Eat Stop Eat, mogą wspierać proces odchudzania u niektórych osób.

Deficyt kalorii

Pierwszym i być może najbardziej oczywistym sposobem, w jaki Eat Stop Eat może wspomagać utratę wagi, jest deficyt kalorii. Jest zrozumiałe, że utrata wagi wymaga spożywania mniejszej ilości kalorii niż się spala.

Prawidłowe stosowanie Eat Stop Eat pozwala ci ustawić deficyt kalorii na 1-2 dni każdego tygodnia. Z biegiem czasu to zmniejszenie całkowitego spożycia kalorii może spowodować utratę wagi, ponieważ spalasz więcej kalorii niż przyjmujesz.

Jednak obecne dowody nie wskazują, że ograniczenie kalorii przez cały dzień jest bardziej skuteczne w zmniejszaniu masy ciała niż ciągłe codzienne ograniczenie kalorii, które wykorzystuje większość tradycyjnych diet.

Zmiany metaboliczne

Innym sposobem, w jaki Eat Stop Eat może prowadzić do utraty wagi, są pewne zmiany metaboliczne, które występują, gdy twoje ciało pości.

Preferowanym źródłem paliwa dla organizmu są węglowodany. Kiedy jesz węglowodany, rozkładają się one na użyteczną formę energii zwaną glukozą.

Po około 12-36 godzinach postu większość ludzi spali glukozę zgromadzoną w ciałach, a następnie przejdzie na wykorzystywanie tłuszczu jako źródła energii. Jest to stan metaboliczny znany jako ketoza.

Wczesne badania sugerują, że z powodu tej przemiany metabolicznej przedłużony post może sprzyjać zużyciu tłuszczu w sposób, którego tradycyjne strategie dietetyczne nie mogą.

Jednak dane dotyczące tej potencjalnej korzyści są ograniczone i wydaje się, że istnieje znaczna zmienność w tym, jak szybko ludzie przechodzą w ketozę. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby wszyscy osiągnęli ketozę w 24-godzinnym okresie postu stosowanym w Eat Stop Eat. Potrzebne są więc dalsze badania.

Możliwe wady

Praktyki postu Eat Stop Eat są prawdopodobnie bezpieczne dla większości zdrowych dorosłych. Jednak powinieneś rozważyć potencjalne wady, jeśli myślisz o wypróbowaniu tej diety.

Niewystarczające spożycie składników odżywczych

Niektóre osoby mogą mieć trudności z zaspokojeniem wszystkich potrzeb żywieniowych na diecie Eat Stop Eat.

Często myśli się o jedzeniu w kategoriach samych kalorii. Ale jedzenie to znacznie więcej niż kalorie. Jest także ważnym źródłem witamin, minerałów i innych korzystnych związków, które wspierają najważniejsze funkcje organizmu.

Ważne jest, aby każdy, kto przestrzega Eat Stop Eat, zwracał baczną uwagę na pokarmy, które je w dni bez postu, aby zapewnić odpowiednie spożycie białka, błonnika, witamin i minerałów przez cały okres diety.

Jeśli masz szczególnie wysokie wymagania żywieniowe lub aktualnie masz problemy z jedzeniem wystarczającej ilości jedzenia, aby zaspokoić twoje potrzeby, usunięcie jedzenia z 1-2 dni może przyczynić się do niewystarczającego spożycia składników odżywczych lub niezdrowej utraty wagi.

Niski poziom cukru we krwi

Niektóre osoby stosują przerywane posty, takie jak Eat Stop Eat, aby poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi i wrażliwość na insulinę.

Większość zdrowych osób nie ma trudności z utrzymaniem poziomu cukru we krwi podczas 24-godzinnych okresów na czczo wymaganych podczas Eat Stop Eat, ale może nie być tak u wszystkich.

Dla niektórych osób, takich jak osoby z cukrzycą, długie okresy bez jedzenia mogą przyczyniać się do niebezpiecznych spadków cukru we krwi, które mogą zagrażać życiu.

Jeśli przyjmujesz leki na cukrzycę lub masz dolegliwości, które powodują słabą regulację poziomu cukru we krwi, skonsultuj się ze swoim lekarzem przed podjęciem jakiejkolwiek diety, także Eat Stop Eat.

Zmiany hormonalne

Post Eat Stop Eat może przyczyniać się do zmian w produkcji hormonów metabolicznych i reprodukcyjnych. Jednak konkretne wyniki zdrowotne wynikające z takich zmian hormonalnych są trudne do przewidzenia z powodu braku badań na ludziach.

Niektóre badania sugerują, że pewne zmiany hormonalne mogą oferować pozytywne korzyści zdrowotne, takie jak poprawa płodności, podczas gdy inne wskazują na potencjalne ryzyko negatywnych skutków, takich jak nieodpowiednia produkcja hormonów rozrodczych i powikłania ciąży.

Ze względu na mieszane dane i ograniczoną liczbę dowodów Eat Stop Eat nie jest ogólnie zalecane kobietom w ciąży, karmiącym piersią lub próbującym zajść w ciążę.

Psychologiczny wpływ restrykcyjnego jedzenia

Podczas gdy wiele osób twierdzi, że odczuwa większą swobodę, gdy stosuje post jako pomoc w odchudzaniu, restrykcyjny charakter takich diet może mieć negatywny wpływ psychologiczny.

Niektóre badania wskazują, że krótkotrwały post może prowadzić do drażliwości, niestabilnych nastrojów i obniżonego libido.

Zwolennicy przerywanego postu często mówią, że problemy z nastrojem rozwiązują się po przyzwyczajeniu się do rutynowego postu, chociaż te twierdzenia nie zostały jeszcze udowodnione.

Restrykcyjna dieta może również przyczyniać się do nieuporządkowanych zachowań żywieniowych, takich jak objadanie się lub obsesyjne myśli o jedzeniu i wadze.

Z tego powodu Eat Stop Eat nie jest zalecane dla osób z historią nieuporządkowanego jedzenia lub skłonnością do rozwijania tych zachowań.

Czy Eat Stop Eat zadziała na ciebie?

W tym momencie nie ma wystarczających dowodów, aby stwierdzić, czy Eat Stop Eat jest skuteczną metodą odchudzania dla wszystkich.

Badania wykazały, że różne strategie postu przerywanego są skuteczne w zmniejszaniu masy ciała nawet o 10%. Istnieje jednak sporo różnic w postach, co utrudnia przewidywanie dokładnych wyników dla Eat Stop Eat.

Utrata masy ciała to złożony proces, który może być bardzo unikalny dla każdej osoby. Wiele czynników wykraczających poza spożycie kalorii i czas posiłków wpływa na zdolność do utraty wagi lub przybrania na wadze. Potrzebne są bardziej długoterminowe badania Eat Stop Eat, aby ustalić, czy jest skuteczniejsze niż inne metody odchudzania.

