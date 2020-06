Czy dieta ketogeniczna pomaga złagodzić przebieg menopauzy?

Dieta ketogeniczna może wiązać się z kilkoma korzyściami, szczególnie w okresie menopauzy.

Poprawia wrażliwość na insulinę

Menopauza może powodować kilka zmian w poziomie hormonów.

Oprócz zmiany poziomu hormonów płciowych, takich jak estrogen i progesteron, menopauza może zmniejszać wrażliwość na insulinę, co może upośledzać zdolność organizmu do skutecznego korzystania z insuliny. Insulina jest hormonem odpowiedzialnym za transport cukru z krwiobiegu do komórek, gdzie można go wykorzystać jako paliwo.

Niektóre badania sugerują, że dieta ketogeniczna może poprawić wrażliwość na insulinę, aby zapewnić lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi. W jednym badaniu stwierdzono, że stosowanie diety ketogenicznej przez 12 tygodni poprawiło poziom insuliny i wrażliwość na insulinę u kobiet z rakiem endometrium lub jajnika. Nie jest jednak jasne, czy dieta mogłaby zaoferować podobne korzyści zdrowotne kobietom w okresie menopauzy bez tego rodzaju raka.

W innym przeglądzie stwierdzono, że zmniejszenie spożycia węglowodanów może obniżyć poziom insuliny i poprawić równowagę hormonalną, co może być szczególnie korzystne w okresie menopauzy.

Ponadto badania sugerują, że insulinooporność może być związana z wyższym ryzykiem uderzeń gorąca, które są częstym skutkiem ubocznym menopauzy.

Może zapobiegać przybieraniu na wadze

Przyrost masy ciała jest objawem menopauzy, który często przypisuje się zmianom poziomu hormonów i spowolnieniu metabolizmu. Oprócz zmniejszenia zapotrzebowania na kalorie w okresie menopauzy niektóre kobiety mogą stać się niższe(!), co może przyczynić się do wzrostu wskaźnika masy ciała (BMI).

Chociaż badania nad dietą ketogeniczną są ograniczone, niektóre wykazały, że zmniejszenie spożycia węglowodanów może pomóc w zapobieganiu przyrostowi masy ciała związanemu z menopauzą. Na przykład w jednym badaniu z udziałem ponad 88 000 kobiet zauważono, że stosowanie diety niskowęglowodanowej wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem przyrostu masy ciała po menopauzie. I odwrotnie, stosowanie diety o niskiej zawartości tłuszczu wiązało się ze zwiększonym ryzykiem przyrostu masy ciała wśród uczestniczek.

Należy jednak zauważyć, że dieta niskowęglowodanowa w tym badaniu nie była tak restrykcyjna jak dieta ketogeniczna pod względem ograniczenia spożycia węglowodanów.

Może pomóc w walce z apetytem

Wiele kobiet doświadcza zwiększonego apetytu podczas przejścia do stanu menopauzy.

Kilka badań wykazało, że dieta ketogeniczna może zmniejszać głód i apetyt, co może być szczególnie korzystne w okresie menopauzy.

Zgodnie z jednym badaniem z udziałem 95 osób, przestrzeganie diety ketogenicznej przez 9 tygodni spowodowało u kobiet zwiększenie poziomu peptydu glukagonopodobnego 1 (GLP-1), który jest hormonem regulującym apetyt. Podobnie inne małe badanie wykazało, że niskokaloryczna dieta ketogeniczna obniżyła apetyt i poziom greliny, hormonu głodu.

Potrzebne są jednak dalsze badania, aby ocenić, w jaki sposób dieta ketogeniczna może wpływać na apetyt szczególnie u kobiet w okresie menopauzy.

Potencjalne skutki uboczne

Chociaż dieta ketogeniczna może zapewniać pewne korzyści kobietom przechodzącym menopauzę, należy wziąć pod uwagę pewne działania niepożądane.

Po pierwsze, badania sugerują, że dieta ketogeniczna może zwiększać poziom kortyzolu, który jest hormonem stresu. Wysoki poziom kortyzolu może powodować działania niepożądane, takie jak osłabienie, zwiększenie masy ciała, wysokie ciśnienie krwi i utratę kości.

Zwiększony poziom kortyzolu może również zwiększyć poziom estrogenu, hormonu płciowego, który powoli zaczyna maleć w okresie menopauzy. Może to powodować stan zwany dominacją estrogenu, co oznacza, że ​​twoje ciało ma za dużo estrogenu i za mało progesteronu (innego hormonu płciowego), aby mogły być w stanie równowagi.

Chociaż potrzebne są dalsze badania na ludziach, jedno badanie na myszach wykazało, że stosowanie diety wysokotłuszczowej zwiększa poziom estrogenu i przyrost masy ciała, w porównaniu z grupą kontrolną.

Nadmierny poziom estrogenu może zmniejszać produkcję hormonów tarczycy, co może powodować działania niepożądane, takie jak niski poziom energii, zaparcia i przyrost masy ciała. Może to być jeden z powodów, dla których wiele kobiet ma trudności z utrzymaniem utraty wagi w perspektywie długoterminowej na diecie ketogenicznej.

Dieta ketogeniczna może również powodować grypę ketonową, która jest terminem stosowanym do opisania zestawu objawów, które pojawiają się, gdy twoje ciało przechodzi w ketozę, stan metaboliczny, w którym twoje ciało zaczyna spalać tłuszcz jako paliwo zamiast cukru. Ponadto grypa ketonowa może pogorszyć niektóre objawy menopauzy, w tym zmęczenie, wypadanie włosów, problemy ze snem i zmiany nastroju.

Mimo to objawy grypy ketonowej zwykle ustępują w ciągu kilku dni do kilku tygodni i można je zminimalizować, utrzymując nawodnienie i dużą ilość elektrolitów. Należy pamiętać, że dieta ketogeniczna ma być krótkoterminowym planem diety i nie należy jej stosować przez dłuższy czas. Ponadto, chociaż dieta może powodować tymczasową utratę wagi, wiele osób często odzyskuje trochę wagi po wznowieniu normalnej diety.

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie skonsultuj się z lekarzem, aby zapobiec wszelkim negatywnym skutkom dla twojego zdrowia i aby mieć pewność, że zaspokajasz swoje potrzeby żywieniowe.