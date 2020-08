Czy dieta nordycka pozwala skutecznie schudnąć?

Jak zdrowo schudnąć bez głodzenia się i bez efektu jo-jo? Idealną dietą, która spełnia te wymagania, jest dieta nordycka – prawdziwy sekret długowieczności Skandynawów. Jak wygląda przykładowy jadłospis? Czy każdy może ją stosować? O tym wyjątkowym sposobie żywienia opowiedziała w „Dzień Dobry TVN” dietetyk Urszula Somow.

Dieta nordycka – zasady

Dieta nordycka jest tak naprawdę bardzo prosta. Polega ona przede wszystkim na ograniczeniu spożycia mięsa i włączeniu do codziennej diety większej ilości warzyw, owoców oraz produktów pełnoziarnistych. W codziennym odżywianiu mieszkańców Skandynawii bardzo ważną rolę odgrywają ryby i owoce morza, do których mają oni nieograniczony dostęp. Uważa się, że to wysokie spożycie ryb bogatych w kwasy Omega-3 jest kluczem do dobrego zdrowia i długowieczności.

Dieta nordycka, dieta skandynawska i dieta północy to bardzo podobny sposób odżywiania bazujący na tych samych produktach. Kluczową zasadą diety nordyckiej jest ograniczenie ilości spożywanego mięsa pochodzącego z intensywnej hodowli i zastąpienie go produktami naturalnymi.

Główne zasady diety nordyckiej to:

zmniejszenie spożycia mięsa do maksimum 3 porcji w tygodniu,



włączenie do diety w dużej ilości ryb i owoców morza,



włączenie do diety produktów pełnoziarnistych – w przypadku diety nordyckiej bardzo dużą rolę odgrywa naturalne pieczywo żytnie,



włączenie do diety dużej ilości warzyw, przede wszystkim korzeniowych i kapustnych,



włączenie do diety dużej ilości nasion roślin strączkowych, które mogą być doskonałym zamiennikiem mięsa,



włączenie do diety świeżych owoców (przede wszystkim bogatych w antyoksydanty owoców leśnych),



regularne spożywanie posiłków,



aktywny tryb życia.



W jaki sposób dieta nordycka wpływa na organizm? Dieta nordycka – korzyści

Stosowanie diety nordyckiej to jeden ze sposobów na poprawę ogólnej kondycji organizmu i cofnięcie szkód, które wyrządziła w nim nadwaga oraz złe nawyki żywieniowe. Dieta nordycka pomaga m.in.:

przywrócić prawidłowy poziom cholesterolu i trójglicerydów,



poprawić kondycję serca i naczyń krwionośnych,



zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych,



wyrobić w sobie nawyk racjonalnego i regularnego odżywiania.



Ponadto, dieta nordycka doskonale wpływa na nasz wygląd zewnętrzny, poprawiając kondycję skóry, włosów i paznokci i redukując częste wśród osób z nadwagą problemy z występowaniem różnych zmian skórnych i niedoskonałości.

