Dieta zachodnia, czyli gdy w menu króluje smażone mięso i słodkie desery

Dieta zachodnia to dieta, która przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych i zachodniej Europy. Nie należy ona do najzdrowszych diet – jest pełna tłuszczu, węglowodanów i cukru. Jej konsekwencją mogą być choroby cywilizacyjne, takie jak miażdżyca czy cukrzyca oraz otyłość.

Czym jest dieta zachodnia?

Dieta zachodnia jest bardzo kusząca. Kto nie lubi zjeść pysznego smażonego burgera, a na deser do latte z mleczną pianką słodkiego ciastka? Dieta zachodnia opiera się na szybkich i niekoniecznie zdrowych daniach. Królują w niej smażone mięso (w tym czerwone), dania typu instant, fast foody, słodkie desery i napoje oraz słone przekąski.

Taki styl życia przywędrował do nas zza oceanu. Na długo przed pandemią modne stało się wyskoczenie ze znajomymi na burgera albo na bubble tea. Jeśli kawa to koniecznie ze spienionym mlekiem, jeśli deser to ogromne lody z bitą śmietaną i dodatkami, gofry z frużeliną czy wielkie ciastka z czekoladą lub lukrem.

Jeśli zachowamy umiar i sięgniemy po takie dania raz na jakiś czas, nie zrobimy sobie krzywdy. Ale jeśli dieta zachodnia staje się naszą podstawą, w szybkim tempie może zrujnować nam zdrowie.

Dieta a samopoczucie

Nadmiar tłuszczy, węglowodanów i cukru w diecie szybko daje o sobie znać. Najpierw zaczynamy czuć się ociężali i ciągle zmęczeni. Sięgamy więc po słodkie przekąski, ale nie przynoszą one efektu. Po krótkiej poprawie samopoczucia następuje spadek energii. Ponownie więc sięgamy po słodycze, wpadając w ten sposób w błędne koło.

Równie szybko zauważamy na wadze dodatkowe kilogramy. Nabieramy masy, nasza skóra robi się mniej promienna i ziemista, włosy matowe i przyklapnięte. Możemy zaobserwować również pojawienie się wyprysków, a nasza cera z normalnej nagle staje się skórą tłustą, właściwą raczej nastolatkowi niż dorosłej osobie.

Dieta a choroby

Niestety, to dopiero początek. Przy dużej podaży węglowodanów, prostych cukrów i soli, narażamy się na rozwój chorób cywilizacyjnych. Nadmiar cukru w diecie może doprowadzić do rozwoju cukrzycy, nadmiar soli – do nadciśnienia tętniczego. Mogą pojawić się również nadwaga bądź otyłość, wysoki cholesterol, miażdżyca.

Dieta a płodność

Wskazuje się na związek między dietą zachodnią a problemem niepłodności, który dotyka coraz więcej par. Światowa Organizacja Zdrowia WHO uznała niepłodność chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Brak minerałów, witamin i składników odżywczych w diecie mogą powodować cykle bezowulacyjne, zaburzenia miesiączkowania, zespół policystycznych jajników i problemy hormonalne, które przyczyniają się do trudności lub niemożności zajścia w ciążę.

Dieta dzieci

Dieta zachodnia niesie szczególne zagrożenie dla dzieci, których organizmy dopiero się rozwijają. Cukier szybko niszczy zęby, powodując próchnicę. Sprawia też, że dzieci stają się nadmiernie pobudzone, ciężko im się skupić i skoncentrować.

Istnieje związek między dietą a wystąpieniem ADHD. Brak zdrowych tłuszczy, kwasów omega-3, omega-6, błonnika i witamin może przełożyć się na funkcjonowanie mózgu. Takie dzieci mają problem z przyswajaniem wiedzy, nie potrafią opanować materiału ani wykonać zadanego im polecenia. Są nadaktywne ruchowo, nieustannie gdzieś biegną, nie kończą zadań, bo nie mają na to czasu.

Z obecnych badań wynika, że dieta zachodnia może przyczyniać się do degeneracji komórek mózgowych.

Inną ważną kwestią są nawyki żywieniowe, które dzieci wynoszą z domu. Jeśli nauczą się sięgania wyłącznie po białą mąkę, proste węglowodany, szybkie dania i słodycze, będą dokonywały takich wyborów w dorosłym życiu. A to szybko przełoży się na ich wygląd i zdrowie.

Jak zachować równowagę?

Warto postarać się na co dzień przestrzegać zdrowej, zbilansowanej diety, a po produkty diety zachodniej sięgać od czasu do czasu. Gdy na co dzień w naszym menu będą królować produkty zbożowe, płatki owsiane, kasze, warzywa, ryby, orzechy, pestki, brązowy ryż, chude mięso, jaja i nabiał, organizm odwdzięczy nam się dobrą kondycją i zdrowiem. Wtedy sięgnięcie od czasu do czasu po burgera czy słodkie ciastko nie uczyni nam szkody.

