Chcesz schudnąć bez wysiłku? Zacznij dietetycznie gotować

Czytaj etykiety

Nie rób zakupów w biegu. Wówczas jest większa szansa, że kupisz niezdrowe produkty. Zacznij dokładnie czytać etykiety i wybieraj produkty o jak najkrótszej liście składników. Dietetyczne gotowanie wyklucza sztuczne dodatki do żywności.



Ogranicz sól

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do solenia i w rezultacie mamy nadmiar sodu w diecie. Zacznij korzystać z różnych przypraw, a szybko się przekonasz, że odpowiedni sam można nadać daniu bez użycia solniczki.



Wybieraj zdrowe zamienniki

Zamiast białej mąki, sięgnij po pełnoziarnistą, razową. Zamiast białego cukru użyj np. ksylitolu. Zamień frytki na ziemniaki w mundurkach. Wybierz śmietanę o niskiej zawartości tłuszczu. Zamiast majonezu do sałatki, sięgnij po jogurt.



Zacznij inaczej gotować

Najczęściej wszystko smażysz? To duży błąd. Zacznij gotować na parze (kup odpowiedni garnek), częściej korzystaj z piekarnika. Rozważ też zakup woka. To praktyczny sprzęt, który pozwala gotować z niedużą ilością tłuszczu. Możesz też zainwestować w dobrą patelnie z nieprzywierającą powłoką. A czy wiesz, że niektóre produkty już same w sobie zawierają dużo tłuszczu i nie potrzebują go więcej do smażenia? Przykład? Mielona wołowina. Staraj się częściej gotować żywność w wodzie. Możesz też używać patelni grillowej.



Wprowadź więcej warzyw

Są niezwykle zdrowe, ale też sycące. Warzywa zawierają mnóstwo błonnika pokarmowego, który reguluje metabolizm i tłumi apetyt. Staraj się oskrobywać warzywa, zamiast obierać je ze skórki.



Nie podjadaj w trakcie gotowania

Tu skubniesz kawałek mięsa, tam spróbujesz sosu. Wiadomo, w trakcie gotowaniu trzeba czasem spróbować dania, czy aby na pewno jest dobrze doprawione, ale może się okazać, że podczas swojego "spróbowania" zjesz ilość odpowiadającą jednej porcji. A potem co? Usiądziesz do obiadu i znów zjesz kolejny posiłek.



Zacznij ważyć

Nie zgaduj, ile ważą twoje porcje, zacznij je ważyć. Dobrze, byś choć w podstawowym stopniu orientował się, ile kalorii zawierają produkty spożywcze, które jesz najczęściej. Ta wiedza pozwoli ci zapanować nad dziennym spożycie kalorii.



Odpowiednio przygotuj mięso

Wybieraj głównie białe mięso. Liczne badania udowodniły, że czerwone sprzyja chorobom układu sercowo-naczyniowego i tyciu. Zdejmuj skórę z drobiu i staraj się usuwać wszelki tłuszcz z mięsa. To prosty sposób, by ograniczyć ilość spożywanego tłuszczu.

