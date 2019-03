Jesz sałatki, żeby schudnąć? Sprawdź, ile kalorii ma sos francuski

Sałatki wszystkim nam kojarzą się ze zdrowiem i zgrabną sylwetką. Świeże warzywa zawierają mnóstwo błonnika, witamin i antyoksydantów. Aby jednak szybko nie dopadł nas głód, powinny zawierać także białko i węglowodany, a więc np. grillowaną rybę i pełnoziarnisty makaron. Taka sałatka będzie nie tylko sycąca, ale też doda nam energii.

Uważajmy jednak na dodatki – sosy, smażone mięso, grzanki...

Ile kalorii ma sos francuski?

Myśląc o najbardziej kalorycznych sosach sałatkowych, większość z nas przed oczyma ma zapewne sos majonezowy. To prawda – 100 g znajdziemy aż 691 kalorii. To bardzo dużo. Jednak inne sosy też nie należą do niskokalorycznych. Mniej kalorycznym wariantem wydaje się być sos francuski, tymczasem w 100 g znajdziemy 649 kalorii.

Decydując się na sałatkę, powinniśmy pamiętać, że niektóre dodatki mogą sprawić, że zdrowy posiłek stanie się prawdziwą bombą kaloryczną. Warto więc stosować je z umiarem – dressing również. Użyjmy go jak najmniej. Jednak nie rezygnujmy z niego całkowicie, ponieważ jest źródłem tłuszczu, a to właśnie w nim rozpuszczają się niektóre witaminy.

