Nie masz czasu na sport i siłownię? 5 sposobów na zwiększenie codziennej aktywności

Wykorzystaj czas w pracy

Dużo rozmawiasz przez telefon? Zacznij przechadzać się po biurze w trakcie rozmów. Zamiast pisać maile do współpracowników z piętra wyżej, pójdź do nich - oczywiście skorzystaj ze schodów, zamiast wjeżdżać windą. Pamiętaj, że siedzący tryb życia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wielu problemów zdrowotnych, w tym cukrzycy i chorób serca, a także przedwczesnej śmierci.



Zrób trening siłowy

Nie musisz machać sztangą na siłowni. Trening siłowy możesz wykonać np. niosąc ciężkie siatki z zakupami. Inny sposób? Weź swoje dziecko na ręce lub pobaw się z nim w samolot, unosząc je na nogach w pozycji leżącej. Dobrym treningiem siłowym mogą być też prace w ogródku.



Zwiększ codzienną aktywność

Być może już wprowadziłeś pewne zmiany, które powodują, że więcej się ruszasz. Wysiadasz z autobusu przystanek wcześniej? Teraz niech to będą dwa przystanki. Zamiast jeździć do sklepu autem, idziesz pieszo? Świetnie! Następnym razem pójdź do sklepu, który jest dalej od twojego domu.



Zwiększ ilość przypadkowych aktywności

Przypadkowa aktywność fizyczna, która jest częścią naszego codziennego życia, jest prostym sposobem walki ze zbędnymi kilogramami. Może też pomóc uchronić się przed tyciem. O jakich aktywnościach mowa? Nie możesz patrzeć na brudne okna - umyj je. Czas pomalować ogrodzenie? Zrób to. Czas wyrwać chwasty z ogródka? Nie zwlekaj. Zamawiasz paczkę? Skorzystaj z paczkomatu, zamiast zamawiać dowóz do domu. Twój samochód jest brudny? Umyj go ręcznie, zamiast jechać na myjnię.



Zacznij wchodzić po schodach

Rezygnacja z windy to jeden z najprostszych sposobów na zwiększenie swojej codziennej aktywności fizycznej. Nawet w centrum handlowym możesz wchodzić po ruchomych schodach, zamiast po prostu na nich stać. Wiele z takich miejsc, szczególnie w pobliżu parkingu, ma także klatkę schodową, z której można skorzystać.

