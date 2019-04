Prościej się nie da! 4 zmiany, które pomogą zrzucić zbędne kilogramy

Celebruj swoje posiłki

Nawet jeśli jest to danie na wynos, przełóż je na talerz, nie jedz z plastikowego opakowania. Nie włączaj telewizora, nie przeglądaj internetu. Skup się na posiłku. Jeśli masz taką możliwość, zjedz w towarzystwie drugiej osoby. Spędzanie czasu z innymi ludźmi pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i samoocenę. Co więcej, pomaga zmniejszyć poczucie lęku. Skup się na miłej rozmowie, ciesz się chwilą.



Ćwicz tak jak lubisz

Zapisałaś się na siłownię, chociaż nie czujesz się tam dobrze? A może zaczęłaś chodzić na zumbę, chociaż kompletnie nie masz poczucia rytmu? Co i rusz pojawia się moda na określony rodzaj ćwiczeń. Ślepe podążanie za trendami może cię tylko zdemotywować. Przestań uprawiać sport, którego nie lubisz. Na pewno znajdziesz aktywność, która będzie sprawiała ci przyjemność. Być może musisz jej poszukać. Zamiast więc kupować karnet na 10 zajęć, wybierz się na zajęcia pokazowe, które najczęściej są darmowe. Postaraj się także ruszać mimochodem. Masz dzieci? Poskacz z nimi na skakance albo zagraj w gumę. Pójdź do sklepu, który znajduje się dalej od domu, zrezygnuj z windy.



Postaw na kolor

Danie na bazie świeżych warzyw i owoców nie tylko cieszy oko, ale też dostarcza organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Nasz mózg lubi kolorowe dania, są apetyczne i na ogół bardzo zdrowe. Kolory warzyw i owoców wiążą się z obecnością różnych antyoksydantów - związków, które walczą z wolnymi rodnikami, spowalniają procesy starzenia i chronią przed rozwojem nowotworów. Ponadto produkty te zawierają mnóstwo błonnika, który może pomóc w ochronie przed chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca typu 2 i choroby serca. Niewątpliwie też poprawia metabolizm i pomaga utrzymać optymalną masę ciała.



Przestań się głodzić

Początek odchudzania to często szereg drastycznych decyzji. Wydaje nam się, że najprostszym sposobem jest po prostu głodzenie się. Przecież im mniej jemy, tym szybciej schudniemy. To podstawowa pułapka, w którą daje się złapać wiele osób i prosty sposób, by spowolnić metabolizm, doprowadzić do niedoborów i rozregulować gospodarkę hormonalną. Warto więc zastosować inną taktykę - jeść w miarę regularnie. Tak, by sięgać po posiłek wtedy, gdy pojawi się fizjologiczny głód, ale nie na tyle silny, że jesteśmy gotowi zjeść konia z kopytami. Nie unikaj posiłków, bo doprowadzić do znacznego spadku poziomu cukru we krwi. Może to powodować objawy niepożądane, takie jak zawroty głowy i zmęczenie, a także może prowadzić do napadu głodu, który najczęściej kończy się... wpychaniem w siebie wszystkiego, co wpadnie nam w ręce. Słowem? Źle.Czytaj także:

Jak jeździć na rowerze, żeby schudnąć?