Zajmujesz się domem? 5 ćwiczeń, które pomogą ci schudnąć i wyrzeźbić sylwetkę

Myśląc o odchudzaniu, na ogół wyobrażamy sobie prawdziwą, życiową rewolucję. Obiecujemy sobie, że nigdy już nie tkniemy słodyczy i będziemy szerokim łukiem omijać bary szybkiej obsługi. Co więcej, zaczniemy regularnie się ruszać i to nie byle jak: wieczorami będziemy biegać, albo nawet zapiszemy się na siłownię lub zajęcia fitness. Wiadomo, jak to później wygląda. Mija tydzień, dwa i zapał spada. Nieliczni wytrwają i faktycznie schudną. Warto więc zastanowić się, czy rewolucja aby na pewno jest konieczna?

W kwestii diety czasem naprawdę wystarczy ograniczyć słodycze i śmieciowe jedzenie, dodatkowo doprowadzić do (choćby niedużego) deficytu kalorycznego. W przypadku wielu osób może to być wystarczające. A sport? Pamiętajmy, że wszystkie, drobne aktywności sumują się, powodują stopniowy (najczęściej bardzo powolny) spadek masy ciała. Nawet jeśli przez cały dzień zajmujesz się domem, możesz swoje codzienne czynności wykonywać w taki sposób, by czerpać z nich jak najwięcej korzyści.

5 ćwiczeń, które pomogą ci schudnąć i wyrzeźbić sylwetkę

Podczas odkładania/przenoszenia kosza z praniem, możesz wykonywać pewne ćwiczenia. Jeśli masz w domu schody, wejdź i zejdź np. 5 razy. Za każdym razem, gdy będziesz na dole, podnieś kosz na bieliznę na wysokość ramion pięć razy. Dzięki tym ćwiczeniom poprawi się wydolność układu sercowo-naczyniowego, ale też wzmocnią się mięśnie ramion.

Podejdź do ściany, oprzyj się o nią plecami i głową, następnie zsuwaj się powoli, oddalając nogi od ściany, tak aby ostatecznie kolana mieć zgięte pod kątem 90 stopni tak jakbyś siedział na niewidzialnym krześle, a ściana była jego oparciem. Wytrzymaj tak 15 sekund. To ćwiczenie pomaga rzeźbić uda i pośladki. Popołudniowa siesta? Połóż się na plecach (bez poduszki), zegnij kolana i połóż stopy płasko na łóżku. Napnij mięśnie brzucha, ściśnij pośladki i podnieś biodra, starając się stworzyć prostą linię od kolan do ramion. Wytrzymaj w tej pozycji 15 sekund. Odpocznij przez 10 sekund, a następnie powtórz 3 razy.

Zanim weźmiesz się za mycie naczyń, zrób kilka pompek przy zlewie. To proste ćwiczenie, które wzmocni mięśnie ramion. Podczas rozładowywania zmywarki, rób przysiada. Jedna szklanka, jeden przysiad. Jeden talerz, jeden przysiad. To nie tylko ruch, ale też dobra zabawa. Zdziwisz się, jaki będziesz zmęczony, gdy zmywarka będzie już pusta.



